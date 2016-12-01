خطير وبالفيديو.. انفجار شارجور داخل محل تجاري بالناظور.. وها شنو وقع ﻿

شهد محل تجاري بمدينة الناظور، أخيرا،حادثا خطيرا كاد أن يتسبب في اندلاع النيران به، نتيجة انفجار شاحن هاتف نقال ''شارجور''.

"شوف تيفي"



شهد محل تجاري بمدينة الناظور، أخيرا،حادثا خطيرا كاد أن يتسبب في اندلاع النيران به، نتيجة انفجار شاحن هاتف نقال "شارجور".

وتناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهر خلاله شخص وهو صاحب المحل، يوضح الطريقة التي انفجر بها الشاحن، مقدما في الوقت ذاته تحذيرا للمواطنين من اقتناء هذه الشواحن المزورة التي قد يتسبب انفجارها في وقوع كوارث.

تجدر الإشارة إلى أن العشرات من الحرائق والتي خلفت خسائر مادية وخسائر في الأرواح بمختلف المدن المغربية، وقعت نتيجة انفجار شواحن غير أصلية.



