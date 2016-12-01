وفد روسي رفيع المستوى يزور المغرب لتنزيل الإتفاقات الأمنية بين الطرفين ﻿

سيحل وفد أمني رفيع المستوى برئاسة أمين المجلس الأمني الروسي ''نيكولاي باتروشيف'' اليوم الخميس بالمغرب لمواصلة البحث الأمني بين البلدين الذي إنطلق منذ زيارة الملك محمد السادس لروسيا.

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سيحل وفد أمني رفيع المستوى برئاسة أمين المجلس الأمني الروسي "نيكولاي باتروشيف" اليوم الخميس بالمغرب لمواصلة البحث الأمني بين البلدين الذي إنطلق منذ زيارة الملك محمد السادس لروسيا.

وستمتد الزيارة لمدة يومين إبتداء من اليوم الخميس، حيث سيعقد الوفد لقاءات ثنائية مع المسؤولين المغاربة، حيث صرح المتحدث باسم مجلس الأمن الروسي "يفجيني أنشين" لوكالة إنترفاكس أمس الأربعاء، أن أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف سيزور المملكة المغربية في 15 و16 دجنبر مشيرا إلى أنه سيجري خلال هذه الزيارة مشاورات روسية مغربية حول مسائل تطوير الحوار الثنائي في مجال الأمن.

وتعززت العلاقات الثنائية بين المغرب وروسيا في مجال الأمن بعد الزيارة التاريخية للملك محمد السادس، والتي تم خلالها التوقيع على عدة إتفاقيات في مجالات مختلفة بينها الأمن القومي بين البلدين، كما قام المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي بزيارة لروسيا في وقت سابق لتنزيل بنود الإتفاقات الثنائية في المجال الأمني والإستخباراتي.