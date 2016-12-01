مثير.. بسبب العزلة والإهمال: سكان ثلاثة دواوير يشيّدون قنطرة من مالهم الخاص نواحي قلعة مكونة ﻿

بعد موجة البرد والتساقطات الأخيرة والتي جعلت العديد من الدواوير بالمناطق الجبلية تعيش العزلة بتنغير وبعد انتظار طال لسنوات حتى يتدخل المسؤولون، قررت 3 دواوير بجماعة أيت سدرات نواحي قعلة مكونة،

"شوف تيفي"

بعد موجة البرد والتساقطات الأخيرة والتي جعلت العديد من الدواوير بالمناطق الجبلية تعيش العزلة بتنغير وبعد انتظار طال لسنوات حتى يتدخل المسؤولون، قررت 3 دواوير بجماعة أيت سدرات نواحي قعلة مكونة، اتخاذ المبادرة والتكفل بتشييد قنطرة تربط دوار "علقمت" ودوار "أيت حمدون" ودوار "أيت ودار".

وحسب مصادر محلية فقد قام سكان الدواوير من مالهم الخاص وبمساعدة بعض المحسنين بتشييد قنطرة بطول 65 متر وبعرض 2٬5 متر وبعلو 3 أمتار،والتي ستفك العزلة عن ساكنة الدواوير الثلاثة، وستمكن من مرور السيارات والشاحنات الصغيرة، بالإضافة إلى تمكينها لأبناء هذه الدواوير من متابعة دراستهم والتنقل إلى مدرسة التي توجد بمنطقة بعيدة.

وأطلق سكان هذه الدواوير على القنطرة الجديدة اسم "قنطرة المحسنين"وذلك تعبيرا منهم عن شكرهم للمحسنين الذين ساعدوا في تشييدها وعن استيائهم من المسؤولين الذين أهملوا المنطقة لسنوات ولم يقوموا بتشييد القنطرة التي كانت المطلب الرئيسي لسكان المنطقة