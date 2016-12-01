 مثير.. بسبب العزلة والإهمال: سكان ثلاثة دواوير يشيّدون قنطرة من مالهم الخاص نواحي قلعة مكونة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو.. رئيس فريق كرة القدم يتعرض للسرقة بطريقة مثيرة بأكادير.. وها شنو وقع | حوادث و حقوق

بالفيديو.. رئيس فريق كرة القدم يتعرض للسرقة بطريقة مثيرة بأكادير.. وها شنو وقع

حصري و بالصورة: بعد ثلاثة أشهر..هذا هو الجديد في قضية اختطاف رضيعة من قلب مستشفى الهاروشي | حوادث و حقوق

حصري و بالصورة: بعد ثلاثة أشهر..هذا هو الجديد في قضية اختطاف رضيعة من قلب مستشفى الهاروشي

مثير.. مراكشي انتحل صفة رجل أمن أمام مسجد الكتبية وأرهب المصلين..وها شنو وقع ليه | حوادث و حقوق

مثير.. مراكشي انتحل صفة رجل أمن أمام مسجد الكتبية وأرهب المصلين..وها شنو وقع ليه

هام لمستعملي الطريق..هكذا ستتم معالجة الشكايات المتعلقة بمخالفات السرعة | مجتمع

هام لمستعملي الطريق..هكذا ستتم معالجة الشكايات المتعلقة بمخالفات السرعة

سابقة : إستخراج شهادة ملكية لعقار رغم مسطرة نزع الملكية من طرف الدولة بأكادير | مجتمع

سابقة : إستخراج شهادة ملكية لعقار رغم مسطرة نزع الملكية من طرف الدولة بأكادير

5 نساء مغربيات ضمن تصنيف أغنى 100 إمرأة عربيا لسنة2016 | مجتمع

5 نساء مغربيات ضمن تصنيف أغنى 100 إمرأة عربيا لسنة2016

اندلاع حريق مهول داخل منزل بمراكش والسبب شارجور..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

اندلاع حريق مهول داخل منزل بمراكش والسبب شارجور..وهذه هي التفاصيل

مغربي يفوز بلقب أفضل طباخ في أضخم برنامج للطبخ بالعالم العربي | مجتمع

مغربي يفوز بلقب أفضل طباخ في أضخم برنامج للطبخ بالعالم العربي

عاجل:بعد الخبرة الطبية على الفتاة الفرنسية..إلغاء المواجهة بين الفتاة الفرنسية لورا و سعد لمجرد | ثقافة و فنون

عاجل:بعد الخبرة الطبية على الفتاة الفرنسية..إلغاء المواجهة بين الفتاة الفرنسية لورا و سعد لمجرد

إنها فوبيا الفشل يا بن كيران

مثير.. بسبب العزلة والإهمال: سكان ثلاثة دواوير يشيّدون قنطرة من مالهم الخاص نواحي قلعة مكونة

بتاريــخ : 15 دجنبر 2016 / 11:11 مثير.. بسبب العزلة والإهمال: سكان ثلاثة دواوير يشيّدون قنطرة من مالهم الخاص نواحي قلعة مكونة | مجتمع
مثير.. بسبب العزلة والإهمال: سكان ثلاثة دواوير يشيّدون قنطرة من مالهم الخاص نواحي قلعة مكونة
بعد موجة البرد والتساقطات الأخيرة والتي جعلت العديد من الدواوير بالمناطق الجبلية تعيش العزلة بتنغير وبعد انتظار طال لسنوات حتى يتدخل المسؤولون، قررت 3 دواوير بجماعة أيت سدرات نواحي قعلة مكونة،

"شوف تيفي"

 

بعد موجة البرد والتساقطات الأخيرة والتي جعلت العديد من الدواوير بالمناطق الجبلية تعيش العزلة بتنغير وبعد انتظار طال لسنوات حتى يتدخل المسؤولون، قررت 3 دواوير بجماعة أيت سدرات نواحي قعلة مكونة، اتخاذ المبادرة والتكفل بتشييد قنطرة تربط دوار "علقمت" ودوار "أيت حمدون" ودوار "أيت ودار".

وحسب مصادر محلية فقد قام سكان الدواوير من مالهم الخاص وبمساعدة بعض المحسنين بتشييد قنطرة بطول 65 متر وبعرض 2٬5 متر وبعلو 3 أمتار،والتي ستفك العزلة عن ساكنة الدواوير الثلاثة، وستمكن من مرور السيارات والشاحنات الصغيرة، بالإضافة إلى تمكينها لأبناء هذه الدواوير من متابعة دراستهم والتنقل إلى مدرسة التي توجد بمنطقة بعيدة.

وأطلق سكان هذه الدواوير على القنطرة الجديدة اسم "قنطرة المحسنين"وذلك تعبيرا منهم عن شكرهم للمحسنين الذين ساعدوا في تشييدها وعن استيائهم من المسؤولين الذين أهملوا المنطقة لسنوات ولم يقوموا بتشييد القنطرة التي كانت المطلب الرئيسي لسكان المنطقة

 

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي تنغير دوار قنطرة المسؤولين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

هام لمستعملي الطريق..هكذا ستتم معالجة الشكايات المتعلقة بمخالفات السرعة | مجتمع

هام لمستعملي الطريق..هكذا ستتم معالجة الشكايات المتعلقة بمخالفات السرعة

سابقة : إستخراج شهادة ملكية لعقار رغم مسطرة نزع الملكية من طرف الدولة بأكادير | مجتمع

سابقة : إستخراج شهادة ملكية لعقار رغم مسطرة نزع الملكية من طرف الدولة بأكادير

5 نساء مغربيات ضمن تصنيف أغنى 100 إمرأة عربيا لسنة2016 | مجتمع

5 نساء مغربيات ضمن تصنيف أغنى 100 إمرأة عربيا لسنة2016

مغربي يفوز بلقب أفضل طباخ في أضخم برنامج للطبخ بالعالم العربي | مجتمع

مغربي يفوز بلقب أفضل طباخ في أضخم برنامج للطبخ بالعالم العربي

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

يا ربي اسلامة..زوج يقتل زوجته بطريقة بشعة بعدما اكتشفت خيانته لها‎ | قنوات أخرى
منذ 5 دقائق

يا ربي اسلامة..زوج يقتل زوجته بطريقة بشعة بعدما اكتشفت خيانته لها‎

بالفيديو | بوتين يخلق الحدث بفيديو مع كلبه | قنوات أخرى

بالفيديو | بوتين يخلق الحدث بفيديو مع كلبه

قصة مؤثرة لشاب مغربي : بسباب طوبيس و الإهمال فسبيطار مولاي الحسن مبقيتش كنحس برْجلي..للمساعدة | حالة خاصة

قصة مؤثرة لشاب مغربي : بسباب ''طوبيس '' و الإهمال فسبيطار مولاي الحسن مبقيتش كنحس برْجلي..للمساعدة

بكل ألم.. إيلا مكانش عندك لفلوس كيعطيوك موعد بعيد على عام و السيبة هي ليكاينة..المواطن البسيط محكور | حالة خاصة

بكل ألم.. إيلا مكانش عندك لفلوس كيعطيوك موعد بعيد على عام و السيبة هي ليكاينة..المواطن البسيط محكور

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو.. رئيس فريق كرة القدم يتعرض للسرقة بطريقة مثيرة بأكادير.. وها شنو وقع | حوادث و حقوق
منذ 24 دقيقة

بالفيديو.. رئيس فريق كرة القدم يتعرض للسرقة بطريقة مثيرة بأكادير.. وها شنو وقع

حصري و بالصورة: بعد ثلاثة أشهر..هذا هو الجديد في قضية اختطاف رضيعة من قلب مستشفى الهاروشي | حوادث و حقوق

حصري و بالصورة: بعد ثلاثة أشهر..هذا هو الجديد في قضية اختطاف رضيعة من قلب مستشفى الهاروشي

مثير.. مراكشي انتحل صفة رجل أمن أمام مسجد الكتبية وأرهب المصلين..وها شنو وقع ليه | حوادث و حقوق

مثير.. مراكشي انتحل صفة رجل أمن أمام مسجد الكتبية وأرهب المصلين..وها شنو وقع ليه

هام لمستعملي الطريق..هكذا ستتم معالجة الشكايات المتعلقة بمخالفات السرعة | مجتمع

هام لمستعملي الطريق..هكذا ستتم معالجة الشكايات المتعلقة بمخالفات السرعة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.