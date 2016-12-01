عزيز أخنوش يزور وديا إدريس لشكر ويعمق أزمة تشكيل الحكومة ﻿

في خطوة غير متوقعة، حل عشية أمس رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش مرفوقا بقياديين بحزبه بمقر حزب الإتحاد الإشتراكي للقاء زعيمه إدريس لشكر وأعضاء بمكتبه السياسي كأول إجتماع بين الطرفين منذ

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في خطوة غير متوقعة، حل عشية أمس رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش مرفوقا بقياديين بحزبه بمقر حزب الإتحاد الإشتراكي للقاء زعيمه إدريس لشكر وأعضاء بمكتبه السياسي كأول إجتماع بين الطرفين منذ إنتخاب أخنوش كقائد لحزب الحمامة.

وكشف يونس مجاهد عضو المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي، أن لقاء أمس جاء بعد المؤتمر الأخير لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي عين عزيز أخنوش رئيسا له، حيث أعاد الطرفان بحضور قياديين في الحزب ذكرياتهما المشتركة في الحكومات السابقة التي إشتغلا فيها معا.

وأضاف مجاهد أن النقاش تداول في علاقات بين الحزبين والتنسيق فيما بينهما، مؤكدا أن اللقاء كان وديا بين الحزبين وبحضور هيئاتهما المركزية.

من جهة ثانية، قال مصدر حضر الإجتماع مطالبا بعدم الكشف عن إسمه، أن الإجتماع لم يكن مقررا منذ مدة وإنما جاء بشكل مفاجئ، حيث أن قياديين بالحزب لم يخبروا بالإجتماع الذي إقتصر فقط على المقربين من القياديين، مؤكدا أن الإجتماع بحد ذاته يحمل رسائل إلى من يهمه أمر الحزبين والتنسيق المرتقب بينهما.

وأضاف ذات المصدر أن "البلوكاج الحكومي" لم يناقش بشكل مطول بين الحاضرين لكن، ظهر تقارب في وجهات النظر بين قيادات الحزبين، حيث بدا جليا إعتراضهما على الطريقة التي ينهجها بنكيران المكلف لتشكيل الحكومة خاصة خطوة تمسكه بتنظيمين سياسيين.

وتأتي زيارة قياديي حزب التجمع الوطني للأحرار لمقر الإتحاد الإشتراكي، بدعوة من إدريس لشكر في ظل الجمود الذي يطبع مشاورات تشكيل الحكومة، حيث أن إنضمام حزب الإتحاد الإشتراكي إلى تحالف أحزاب الوفاق الوطني، سيضيق الخناق على رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران الذي سيكون مضطرا إلى إعلان فشله في تشكيل الحكومة أو الرضوخ لمطالب عزيز أخنوش.