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هام للمغاربة..نشرة خاصة بخصوص الأحوال الجوية

بتاريــخ : 15 دجنبر 2016 / 10:27 هام للمغاربة..نشرة خاصة بخصوص الأحوال الجوية | مجتمع
هام للمغاربة..نشرة خاصة بخصوص الأحوال الجوية
في نشرة خاصة تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن يظل الطقس غائما خلال النهار مع نزول أمطار أحيانا رعدية فوق منطقة السايس والغرب ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والمنطقة

شوف تيفي:


في نشرة خاصة تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن يظل الطقس غائما خلال النهار مع نزول أمطار أحيانا رعدية فوق منطقة السايس والغرب ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والمنطقة الشرقية والريف والساحل المتوسطي ومحليا سواحل المحيط الأطلسي الممتدة شمال الدارالبيضاء.

وستسجل بعض التساقطات الثلجية فوق قمم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، فضلا عن مرور سحب ستصبح كثيفة شيئا فشيئا خلال نهاية الليلة الموالية مع تساقط أمطار أو زخات مطرية فوق سهول المحيط الأطلسي الممتدة شمال الصويرة والريف وغرب الساحل المتوسطي والسايس. وستكون السماء قليلة السحب الى غائمة جزئيا بباقي جهات المملكة. وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الغربي بمنطقة طنجة واللوكوس والغرب والسايس، فيما ستهب من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي للبلاد ومن القطاع الشمالي عموما بباقي الأرجاء الأخرى، مع إمكانية هبوب زوابع رملية بأقصى جنوب البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 3 و2 درجات بالمرتفعات وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 2 و7 درجات بالجنوب الشرقي، والسايس، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، ومابين 8 و14 درجة بالساحل المتوسطي، وسهول المحيط الأطلسي، ومنطقة طنجة، والغرب، والشاوية، ودكالة، وعبدة، والشياضمة، وسهول تادلة، والرحامنة، ومنطقة سوس، وبالأقاليم الجنوبية. أما درجات الحرارة العليا فستتراوح ما بين 5 و10 درجة بالمرتفعات، وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 11 و 16 درجة بشمال المنطقة الشرقية والساحل المتوسطي والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول تادلة والرحامنة، ومنطقة طنجة واللوكوس والغرب والشاوية، وما بين 17 و22 درجة بالجنوب الشرقي ودكالة، وعبدة، وسوس، شرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 23 إلى 27 درجة غرب الأقاليم الجنوبية.

 

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