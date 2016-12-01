جمعية حقوقية مغربية فرنسية تستنكر طرد الجزائر للأفارقة وتثمن الخطوة الملكية لإدماجهم ﻿

عبرت الجمعية المغربية الفرنسية لحقوق الإنسان عن استنكارها للإجراءات الخطيرة، المتخذة من طرف السلطات الجزائرية، والمتمثلة في طرد العديد من المهاجرين الأفارقة بطريقة مشينة بعيدة كل البعد عن ما



"شوف تيفي"



عبرت الجمعية المغربية الفرنسية لحقوق الإنسان عن استنكارها للإجراءات الخطيرة، المتخذة من طرف السلطات الجزائرية، والمتمثلة في طرد العديد من المهاجرين الأفارقة بطريقة مشينة بعيدة كل البعد عن ما تدعو له العهود والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان.

وطالبت الجمعية حسب ما توصلت به "شوف تيفي" المجتمع الدولي والإقليمي الإفريقي، بالتحرك ووقف هذه التصرفات التي تحرض على العنف والكراهية في حق أبناء القارة السمراء الحالمين بعيش حياة يسودها الهدوء.

وثمنت الجمعية الخطوة الملكية بالمغرب والتي تهدف إلى إدماج المهاجرين الأفارقة في المجتمع المغربي من خلال مساعدتهم على إعداد أوراق الإقامة التي ستسهل عليهم الوجود بالمغرب الذي يعتبر حاضن هذه الفئة التي وجدت نفسها مضطرة إلى مغادرة بلدانها بسبب ظروف الحرب.



