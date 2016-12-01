الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام تسائل صارم الفاسي الفهري عن إقصائها الغير مبرر من المهرجانات ﻿

ندد المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام بـ ''الكم اللانهائي للقرارات الأحادية الجائرة الصادرة عن إدارة المركز السينمائي المغربي، التي ترمي إلى ضرب السينما الوطنية في العمق، والحد من

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ندد المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام بـ "الكم اللانهائي للقرارات الأحادية الجائرة الصادرة عن إدارة المركز السينمائي المغربي، التي ترمي إلى ضرب السينما الوطنية في العمق، والحد من تطورها والاستمرار في تهميشها وإقصائها مع تهميش وإقصاء مهنييها"، بحسب ما جاء في بلاغ المكتب.



وقال المكتب إنه "جاء دور إقصاء الغرفة من المشاركة في دورة مجلس إدارة المركز السينمائي المغربي المقررة ليوم 15 دجنبر 2016، بعد الإقصاء غير المبرر والذي يضر بالسينما الوطنية، للأفلام المغربية من مهرجان مراكش الأخير، وإقصاء الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام من كل التظاهرات السينمائية واللجان المهنية".

وأضاف البلاغ ذاته أنه "لا داعي للتأكيد على أن مجلس إدارة عمومية بدون إشراك الهيآت المهنية، إضافة إلى كونه غير قانوني، فهو مخالف للأخلاق والأعراف المهنية ومنافي للدستور,كما أنه ينعقد في ظرف غير مناسب، في غياب وزير اتصال بصلاحيات كاملة وفي مرحلة انتقالية حيث الحكومة لا تقوم سوى بتصريف الأعمال".

وفي الختام طالب المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام الوزيرة القائمة مؤقتا بتصريف أعمال وزارة الاتصال، بأن تتحمل مسؤوليتها وتقرر تأجيل هذه الدورة إلى حين توفر شروط انعقادها، معتبرا "أن الوضعية الشاذة في تسيير المركز السينمائي المغربي، وغير المسبوقة في تاريخ السينما بالمغرب، هي نذير شؤم على تطور السينما الوطنية وتستدعي تدخلا عاجلا للسلطات المسؤولة على القطاع قصد إنقاذ ما يمكن إنقاذه".



ودعا المكتب "كل مهنيي السينما بكل أصنافهم وتخصصاتهم، وقبل فوات الأوان، للدفاع التضامني الحازم على مكتسبات القطاع والعمل على تطويره قصد وضعه في المكانة اللائقة به ضمن سياسات التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لبلدنا".