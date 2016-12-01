بالفيديو..مسيرة إحتجاجية ليلية بأكادير تنديدا بالحرب على سكان حلب السورية ﻿

نظم نشطاء حقوقيون وجمعويون مساء يوم الأربعاء مسيرة إحتجاجية بأزقة أحياء الداخلة بجوار كليات جامعة إبن زهر تنديدا بالقصف الذي تتعرض له حلب والذي خلف عددا من القتلى أغلبهم نساء وأطفال.

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نظم نشطاء حقوقيون وجمعويون مساء يوم الأربعاء مسيرة إحتجاجية بأزقة أحياء الداخلة بجوار كليات جامعة إبن زهر تنديدا بالقصف الذي تتعرض له حلب والذي خلف عددا من القتلى أغلبهم نساء وأطفال.



وإنطلق الشكل الإحتجاجي بوقفة إحتجاجية، تلثها مسيرة إحتجاجية سلمية ببعض أزقة ودروب حي الداخلة، حيث ندد المشاركون بالحصار المضروب على مدينة حلب والقصف الذي تتعرض إليه نتيجة الحرب التي يخوضها نظام بشار الأسد ضد المعارضة المسلحة وجماعات متشددة.

ورفع المحتجون شعارات مطالبة بإنقاذ المواطنين العزل بمدينة حلب ووقف الحرب المدمرة التي تشهدها سوريا، حيث جاءت الوقفة إستجابة للهاشتاغ الذي يغزو الفايسبوك ويدعو إلى إنقاذ حلب بعد الصور ومقاطع الفيديو المؤثرة للوضع في الميدان.



