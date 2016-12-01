 إجرام :حضيو ولادكم .. ثلاثة وحوش ''مراهقين'' يغتصبون قاصرا ويوثقون جريمتهم بالفيديو ﻿
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إجرام :حضيو ولادكم .. ثلاثة وحوش مراهقين يغتصبون قاصرا ويوثقون جريمتهم بالفيديو | حوادث و حقوق

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إجرام :حضيو ولادكم .. ثلاثة وحوش ''مراهقين'' يغتصبون قاصرا ويوثقون جريمتهم بالفيديو

بتاريــخ : 15 دجنبر 2016 / 04:19 إجرام :حضيو ولادكم .. ثلاثة وحوش مراهقين يغتصبون قاصرا ويوثقون جريمتهم بالفيديو | حوادث و حقوق
إجرام :حضيو ولادكم .. ثلاثة وحوش ''مراهقين'' يغتصبون قاصرا ويوثقون جريمتهم بالفيديو
أقدم ثلاثة مراهقين وحوش على استدراج طفل قاصر والتناوب على اغتصابه داخل شقة بأحد أحياء المحمدية ، كما كشف ذلك تحقيق قامت به الجهات المختصة مؤخرا بعد شكاية رسمية تقدمت بها أسرة القاصر.

شوف تيفي

أقدم ثلاثة مراهقين وحوش على استدراج طفل قاصر والتناوب على اغتصابه داخل شقة بأحد أحياء المحمدية ، كما كشف ذلك تحقيق قامت به الجهات المختصة مؤخرا بعد شكاية رسمية تقدمت بها أسرة القاصر.
وحسب معلومات شوف تيفي فالقضية بدأت حين عمد الجناة إلى استدراج الطفل القاصر إلى الشقة المكتراة، و تناوبوا تباعا على اغتصابه ، موثقين العملية عبر شريط فيديو، استعملوه كورقة ضغط من أجل ثنيه لكي يخشى التبليغ عنهم ويخاف من الافتضاح. وأيضا من أجل استمرار ابتزازه لتكرار جريمتهم في كل مرة وإعادة فعلهم الحيواني الشاذ.
وأضافت ذات المصادر، أن المعلومة وصلت إلى شخص مقرب من العائلة، أخبر على إثرها والدي الطفل بما وقع، حيث تقدمت العائلة بشكاية، هرع بموجبها رجال الأمن إلى اعتقال الجناة وتقديمهم إلى العدالة .

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جريمة اغتصاب قاصر وحوش مراهقين المحمدية

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