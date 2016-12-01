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أهالي ضحايا ''اكديم ايزيك'' يدعون للتضامن معهم

بتاريــخ : 15 دجنبر 2016 / 04:17 أهالي ضحايا اكديم ايزيك يدعون للتضامن معهم | مجتمع
أهالي ضحايا ''اكديم ايزيك'' يدعون للتضامن معهم
دعا أحمد أطرطور رئيس جمعية ضحايا ''اكديم إيزيك'' إلى مساندة الجمعية الحديثة النشأة، وذلك بحضور أطوار المحاكمة التي ستشهدها محكمة الاستئناف بحي الرياض في 26 دجنبر الجاري، لمساندة أهالي الضحايا الأحد

شوف تيفي:

دعا أحمد أطرطور رئيس جمعية ضحايا "اكديم إيزيك" إلى مساندة الجمعية الحديثة النشأة، وذلك بحضور أطوار المحاكمة التي ستشهدها محكمة الاستئناف بحي الرياض في 26 دجنبر الجاري، لمساندة أهالي الضحايا الأحد عشر الذين لقوا مصرعهم إبان الأحداث الأليمة التي شهدها مخيم "اكديم ايزيك".
وأكد أطرطور في تصريح لـ "شوف تيفي" أنهم يطالبون بالإنصاف وإحقاق العدالة، وكلهم ثقة في القضاء المغربي".
وللذكر فإن محكمة النقض قبلت طلب هيئة دفاع المتورطين بتحويل المحاكمة من القضاء العسكري إلى القضاء المدني، فاستجابت لهذا الطلب. وستنطلق أولى فصول إعادة المحاكمة يوم 26 دجنبر، لكن مع فسحة أكبر للشهود الذين سيكون بمقدورهم الإدلاء بشهاداتهم، مما سيعيد فتح جراح تلك الأحداث المتوحشة التي ارتكبها الجناة، وقال أطرطور: "إعادة المحاكمة ستعيد تذكيرنا بالمآسي والآلام والطرق البشعة التي اغتيل بها أبناؤنا بالتبول والتمثيل بجتثهم وسحقها بالسيارات...هؤلاء الجناة لا علاقة لهم بالإنسانية." لكن مع تأكيد بأن الجناة لن تخفف عنهم الأحكام لأن كل الأدلة ضدهم، وختم أطرطور بالقول:
"الجريمة تابثة في حقهم وليس لديهم ما يضيفونه، كل ما هنالك أنهم سيعيدون فتح القضية من جديد، وتذكيرنا بالمآسي".

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شوف تيفي المغرب جريمة ثابتة اكديم ايزيك محاكمة

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