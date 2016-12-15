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يارب لطفك .. عشريني يقتل قريبه الكساب بطريقة وحشية من أجل المال نواحي تزنيت

بتاريــخ : 15 دجنبر 2016 / 04:11 يارب لطفك .. عشريني يقتل قريبه الكساب بطريقة وحشية من أجل المال نواحي تزنيت | حوادث و حقوق
يارب لطفك .. عشريني يقتل قريبه الكساب بطريقة وحشية من أجل المال نواحي تزنيت
حسب مصادر محلية لشوف تيفي من تزنيت ، تم العثور صباح اليوم الأربعاء على جثة خمسيني مضرج في دمائه، يشتغل كسابا للماشية بضواحي المنطقة، وجد وسط أشواك نبتة محلية.

شوف تيفي

حسب مصادر محلية لشوف تيفي من تزنيت ، تم العثور صباح اليوم الأربعاء على جثة خمسيني مضرج في دمائه، يشتغل كسابا للماشية بضواحي المنطقة، وجد وسط أشواك نبتة محلية.
الجريمة التي ارتكبت بالمنطقة الصناعية بمدخل مدينة تيزنيت حسب نفس المصادر المحلية، استنفرت عناصر الدرك الملكي رفقة العناصر التابعة للمنطقة الأمنية لتزنيت حيث قاموا بمعاينة جثة الضحية المقتول، الذي كان من الرعاة الرحل و يسمى قيد حياته "ب.د"، ويبلغ من العمر خمسون سنة ويتحدر من جماعة ” بولمان دادس ”،إقليم تنغير، حيث حط رحاله مؤخرا بتيزنيت رفقة ماشيته و غنمه.
التحريات الأولى كشفت هوية الجاني وهو شاب في العشرينيات من عمره وهو من أقارب الضحية كان يشتغل بإحدى الضيعات بالمنطقة، وأن المجرم ترصد الضحية في الطريق بعد عودته من وسط مدينة تيزنيت بعد تبضعه فيها، ووجه له ضربات قوية بواسطة "شاقور" على مستوى الرأس مما نتج عنها خروج مخه وسقوطه أرضا لينهال عليه بالضربات في مختلف أنحاء جسمه ( الوجه ، الصدر ، الأطراف ..).

وقد تبين فيما بعد أن هدف الجاني من هذا الفعل الجرمي ، كان بغرض السرقة أو هناك حقد دفين نتيجة الطريقة التي قتل بها الضحية ، حيث تبين أثناء معاينة جثة الضحية أن المتهم قام بتفتيش كامل لجيوب المقتول قبل أن يقوم بمحاولة حمل جثة الضحية بواسطة حمار إلا أنه فشل في ذلك ليفر بعدها لجهة غير معلومة .
وإلى حدود كتابة هذه السطور لازال المجرم فارا .

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قتل جريمة مجهولة مصالح الأمن تحقيق ملابسات كساب تزنيت

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