ONCF يناقش الدراسات المفصلة الخاصة بالمشروع المهيكل للخط فائق السرعة الذي سيربط بين مراكش وأكادير ﻿

في إطار الاستعداد لإطلاق المشروع المهيكل للخط فائق السرعة الذي سيربط بين مراكش وأكادير، قريبا، استقبل اليوم الأربعاء، المكتب الوطني للسكك الحديدية ONCF، للمرة الثانية، وفدا مهما من الخبراء

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في إطار الاستعداد لإطلاق المشروع المهيكل للخط فائق السرعة الذي سيربط بين مراكش وأكادير، قريبا، استقبل اليوم الأربعاء، المكتب الوطني للسكك الحديدية ONCF، للمرة الثانية، وفدا مهما من الخبراء والمسؤولين رفيعي المستوى من الشركة الصينية للسكك الحديدية.

وستعرف هذه الزيارة انعقاد سلسلة من المباحثات والاجتماعات التقنية لمناقشة الدراسات المفصلة الخاصة بهذا المشروع، وكذا تنظيم زيارات ميدانية من أجل الوقوف على خاصيات هذا المشروع الطموح، الذي من شأنه أن يعطي مستقبلا دفعة قوية لتمديد النقل السككي الوطني نحو أكادير كمرحلة أولى من المشروع الكبير للربط السككي لأقاليمنا الجنوبية .

جدير بالذكر أن هذا المشروع، يدخل في إطار التفعيل المتواصل لبروتوكول الاتفاق الموقع يوم 11 ماي 2016، خلال الزيارة الملكية التي قام بها الملك محمد السادس لجمهورية الصين الشعبية.