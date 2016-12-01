8 ملايير تكلفة مهرجان مراكش الباهت ..ومديرته تتقاضى أكثر من رئيس الحكومة شهريا !! ﻿

من جديد فجر المخرج السينمائي إدريس اشويكة قنبلة من العيار الثقيل إذ كشف فجأة ميزانية المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، التي وصلت إلى 80 مليون درهم أي 8 ملايير سنتيم ، مؤكدا أن مديرة المهرجان تتقاضى

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من جديد فجر المخرج السينمائي إدريس اشويكة قنبلة من العيار الثقيل إذ كشف فجأة ميزانية المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، التي وصلت إلى 80 مليون درهم أي 8 ملايير سنتيم ، مؤكدا أن مديرة المهرجان تتقاضى لوحدها 23 مليون في الشهر أي أكثر من أجرة بنكيران نفسه الذي يتقاضى سبعة ملايين .

شويكة الذي كتب على حسابه الرسمي بالفيسبوك في تدوينة قال فيها: "إن مديرة المهرجان، الفرنسية ميليتا توسكان دي بلونتيي، التي ورثت منصبها عن زوجها، تتقاضى 275 مليون سنتيم سنويا، بمعدل 23 مليون في الشهر" مضيفا : " أنا فبلاصة بنكيران نفضل نكون مدير ديال مهرجان مراكش على صداع الراس ديال وزير أول".