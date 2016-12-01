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صفعة لعصابات ''البوليساريو''..الاتحاد الأوربي يرفض تعديل تقرير ضد المغرب

بتاريــخ : 14 دجنبر 2016 / 23:55 صفعة لعصابات البوليساريو..الاتحاد الأوربي يرفض تعديل تقرير ضد المغرب | بوليتيك
صفعة لعصابات ''البوليساريو''..الاتحاد الأوربي يرفض تعديل تقرير ضد المغرب
في خطوة لافتة ، قام برلمان الاتحاد الأوروبي المنعقد اليوم الأربعاء 14 دجنبر 2016 برفض تعديل على التقرير السنوي 2015 كان قدمه نواب أوروبيون حول وضعية حقوق الإنسان.

شوف تيفي

في خطوة لافتة ، قام برلمان الاتحاد الأوروبي المنعقد اليوم الأربعاء 14 دجنبر 2016 برفض تعديل على التقرير السنوي 2015 كان قدمه نواب أوروبيون حول وضعية حقوق الإنسان.

التعديل جاء بأغلبية ووضع حدا لجميع المحاولات الرامية إلى إدراج أي فكرة تدعو إلى توسيع اختصاصات المينورسو، والتي سبق للأمم المتحدة أن حسمت فيها.

وبهذا تكون عصابات تندوف أو "مستغلو" ملف الانفصال والاتجار في خيرات الصحراء قد خسروا معركة جديدة ضد الوحدة الوطنية بعدما تكبدوا مثلها في التصويت ضدهم داخل اللجن البرلمانية، وخاصة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي.

وأشار متتبعون أن رفض هذا التعديل من طرف 388 صوت يعكس حرص الاتحاد الأوروبي على ضرورة العمل من أجل حل سياسي، عادل، مستدام ومتوافق بشأنه لقضية الصحراء ، كما تأمل في ذلك المجموعة الدولية.

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تندوف بوليساريو عصابات الاتجار في البشر وعم الانفصال الوحدة الوطنية المغرب

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