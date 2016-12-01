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مغاربة في وقفة بالبيضاء من أجل حلب واستنكار الصمت الدولي

بتاريــخ : 14 دجنبر 2016 / 23:35 مغاربة في وقفة بالبيضاء من أجل حلب واستنكار الصمت الدولي | مجتمع
مغاربة في وقفة بالبيضاء من أجل حلب واستنكار الصمت الدولي
تنديدا بالإجرام الهمجي في حق الشعب السوري، نظم العشرات من ساكنة مدينة الدار البيضاء عشية اليوم الأربعاء 14 دجنبر 2016 وقفة حاشدة للتعبير عن احتجاجهم ورفضهم لما يقع من إبادة جماعية للأطفال والنساء وسط

شوف تيفي

تنديدا بالإجرام الهمجي في حق الشعب السوري، نظم العشرات من ساكنة مدينة الدار البيضاء عشية اليوم الأربعاء 14 دجنبر 2016 وقفة حاشدة للتعبير عن احتجاجهم ورفضهم لما يقع من إبادة جماعية للأطفال والنساء وسط صمت دولي مريب وغريب .

الوقفة كما أعلنها عنها المنظمون تأتي تضامنا مع الذين يبادون في حلب تحت أنظار العالم أجمع وفي سوريا عموما منذ انطلاق ثورات الحراك العربي إلى الآن دون حل يذكر، إلا من مشاورات وتقسيمات دولية ب. والحصيلة شعب سوري مشرد وأر ض محروقة، ورئيس متشبت بالسلطة وعلى حساب شعبه المسكين.

يذكر أن الوقفة دعت لها تنظيميات مجتمعية وسياسية ونقابية وشبابية بساحة الأمم المتحدة (ماريشال )اليوم على الساعة السابعة مساء ولاقت إقبالا ونجاحا .

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وقفة رفض الجريمة أطفال نساء حلب سوريا إبادة

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