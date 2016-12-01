مصدر أمني لـ''شوف تيفي'': هذه حقيقة الهجوم على حافلة بمدينة الدار البيضاء من قبل بعض الأشخاص ﻿

تصويبا لخبر تحدث عن ''هجوم عصابة إجرامية على حافلة بمدينة الدار البيضاء''، كشف مصدر أمني عن تفاصيل ما حدث، مشيرا إلى أن الواقعة تتعلق بخلاف بين سيدة تقطن بـ''المدينة القديمة''، اتهمت شبانا وفتيات كانوا

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تصويبا لخبر تحدث عن "هجوم عصابة إجرامية على حافلة بمدينة الدار البيضاء"، كشف مصدر أمني عن تفاصيل ما حدث، مشيرا إلى أن الواقعة تتعلق بخلاف بين سيدة تقطن بـ"المدينة القديمة"، اتهمت شبانا وفتيات كانوا على متن حافلة بسرقة هاتفها المحمول، وذلك عندما كانوا بالقرب من مسجد الحسن الثاني لمعاينة التدشينات الرسمية التي أطلقها الملك في المنطقة.

وبحسب المصدر الأمني نفسه، فقد تطور الخلاف بين السيدة وهؤلاء الشبان، إلى تبادل للعنف اللفظي بين الطرفين، مما دفع بالسيدة إلى استقدام أشخاص من معارفها، فقاموا برشق الحافلة بالحجارة وهو ما تسبب في تكسير إحدى نوافذها.

وعلى إثر ما سببه هذا الخلاف، فقد فتحت مصالح الأمن بحثا في الموضوع، وحددت هوية بعض المتسببين في الحادث، مؤكدة أن البحث جار لتوقيفهم.