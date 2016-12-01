لا للعنف..13 سيدة تموت نتيجة تعنيفهن حسب تقرير حقوقي مغربي ﻿

كشف المرصد المغربي للعنف ضد النساء “عيون نسائية” في تقريره السنوي ، أن عدد النساء المتوفيات نتيجة العنف تضاعف خلال سنة 2015، وأن 13 امرأة فارقن الحياة بعد تعنيفهن، مقابل 5 نساء، في عام 2014، موضحا أن 9

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كشف المرصد المغربي للعنف ضد النساء “عيون نسائية” في تقريره السنوي ، أن عدد النساء المتوفيات نتيجة العنف تضاعف خلال سنة 2015، وأن 13 امرأة فارقن الحياة بعد تعنيفهن، مقابل 5 نساء، في عام 2014، موضحا أن 9 من النساء المعنفات أقدمن على حرق أنفسهن، مقابل 244 قمن بشنق أنفسهن، و372 امراة عرضن أنفسهن لجرح خطير.

تقرير المرصد كان صادما جدا بحسب ما توفر لديه من معلومات أكد أن حوالي 64 في المائة من النساء المعنفات متزوجات، و23 في المائة منهن أمهات عازبات، وأزيد من 40 في المائة منهن أميات، وأكثر من 27 في المائة لهن مستوى ابتدائي، و18 في المائة المستوى الاعدادي.

وأضاف المرصد في تقريره أن النساء ما بين 25 سنة، و45 سنة بنسبة تزيد عن 61 في المائة هن الأكثر عرضة للعنف، مشيرا إلى أن ما يقارب 42 في المائة من النساء المعنفات ربات بيوت، وأكثر من 54 في المائة نشيطات و18 في المائة عاملات، و12 في المائة عاطلات، و7 في المائة تشتغلن بمهن حرة.



