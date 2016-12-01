 لا للعنف..13 سيدة تموت نتيجة تعنيفهن حسب تقرير حقوقي مغربي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

ONCF يناقش الدراسات المفصلة الخاصة بالمشروع المهيكل للخط فائق السرعة الذي سيربط بين مراكش وأكادير | اقتصاد

ONCF يناقش الدراسات المفصلة الخاصة بالمشروع المهيكل للخط فائق السرعة الذي سيربط بين مراكش وأكادير

8 ملايير تكلفة مهرجان مراكش الباهت ..ومديرته تتقاضى أكثر من رئيس الحكومة شهريا !! | ثقافة و فنون

8 ملايير تكلفة مهرجان مراكش الباهت ..ومديرته تتقاضى أكثر من رئيس الحكومة شهريا !!

صفعة لعصابات البوليساريو..الاتحاد الأوربي يرفض تعديل تقرير ضد المغرب | بوليتيك

صفعة لعصابات ''البوليساريو''..الاتحاد الأوربي يرفض تعديل تقرير ضد المغرب

مغاربة في وقفة بالبيضاء من أجل حلب واستنكار الصمت الدولي | مجتمع

مغاربة في وقفة بالبيضاء من أجل حلب واستنكار الصمت الدولي

مصدر أمني لـشوف تيفي: هذه حقيقة الهجوم على حافلة بمدينة الدار البيضاء من قبل بعض الأشخاص | حوادث و حقوق

مصدر أمني لـ''شوف تيفي'': هذه حقيقة الهجوم على حافلة بمدينة الدار البيضاء من قبل بعض الأشخاص

لا للعنف..13 سيدة تموت نتيجة تعنيفهن حسب تقرير حقوقي مغربي | مجتمع

لا للعنف..13 سيدة تموت نتيجة تعنيفهن حسب تقرير حقوقي مغربي

إسبانيا تشرع في نقل المهاجرين السريين إلى مدن أخرى لتخفيف الازدحام في مركز الإيواء بسبتة المحتلة | دولي

إسبانيا تشرع في نقل المهاجرين السريين إلى مدن أخرى لتخفيف الازدحام في مركز الإيواء بسبتة المحتلة

خبراء: مشروع خط غاز نيجيريا-المغرب يمهد لسوق إفريقية مشتركة في مجال الطاقة | بوليتيك

خبراء: مشروع خط غاز نيجيريا-المغرب يمهد لسوق إفريقية مشتركة في مجال الطاقة

نداء مبكي ممن تبقوا أحياء من أطفال حلب إلى ضمائر العرب والعالم | دولي

نداء مبكي ممن تبقوا أحياء من أطفال حلب إلى ضمائر العرب والعالم

إنها فوبيا الفشل يا بن كيران

لا للعنف..13 سيدة تموت نتيجة تعنيفهن حسب تقرير حقوقي مغربي

بتاريــخ : 14 دجنبر 2016 / 22:53 لا للعنف..13 سيدة تموت نتيجة تعنيفهن حسب تقرير حقوقي مغربي | مجتمع
لا للعنف..13 سيدة تموت نتيجة تعنيفهن حسب تقرير حقوقي مغربي
كشف المرصد المغربي للعنف ضد النساء “عيون نسائية” في تقريره السنوي ، أن عدد النساء المتوفيات نتيجة العنف تضاعف خلال سنة 2015، وأن 13 امرأة فارقن الحياة بعد تعنيفهن، مقابل 5 نساء، في عام 2014، موضحا أن 9

شوف تيفي


كشف المرصد المغربي للعنف ضد النساء “عيون نسائية” في تقريره السنوي ، أن عدد النساء المتوفيات نتيجة العنف تضاعف خلال سنة 2015، وأن 13 امرأة فارقن الحياة بعد تعنيفهن، مقابل 5 نساء، في عام 2014، موضحا أن 9 من النساء المعنفات أقدمن على حرق أنفسهن، مقابل 244 قمن بشنق أنفسهن، و372 امراة عرضن أنفسهن لجرح خطير.
تقرير المرصد كان صادما جدا بحسب ما توفر لديه من معلومات أكد أن حوالي 64 في المائة من النساء المعنفات متزوجات، و23 في المائة منهن أمهات عازبات، وأزيد من 40 في المائة منهن أميات، وأكثر من 27 في المائة لهن مستوى ابتدائي، و18 في المائة المستوى الاعدادي.

وأضاف المرصد في تقريره أن النساء ما بين 25 سنة، و45 سنة بنسبة تزيد عن 61 في المائة هن الأكثر عرضة للعنف، مشيرا إلى أن ما يقارب 42 في المائة من النساء المعنفات ربات بيوت، وأكثر من 54 في المائة نشيطات و18 في المائة عاملات، و12 في المائة عاطلات، و7 في المائة تشتغلن بمهن حرة.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

نساء عنف وفاة تقرير حقوق الإنسان عطف إكرام المرأة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مغاربة في وقفة بالبيضاء من أجل حلب واستنكار الصمت الدولي | مجتمع

مغاربة في وقفة بالبيضاء من أجل حلب واستنكار الصمت الدولي

قمة العنصرية.. أولياء أمور تلاميذ مدرسة في إيطاليا يشتكون من سيدة منقبة لأنها تُرعب أطفالهم | مجتمع

قمة العنصرية.. أولياء أمور تلاميذ مدرسة في إيطاليا يشتكون من سيدة منقبة لأنها ''تُرعب أطفالهم''

هكذا استنفر سجين مغربي بإيطاليا سلطات الأمن بعد هروبه وكيف تم القبض عليه | مجتمع

هكذا استنفر سجين مغربي بإيطاليا سلطات الأمن بعد هروبه وكيف تم القبض عليه

برلمانيون سابقون يتسببون في نزاع بين عشرات السكان حول الأراضي الفلاحية بمدينة سطات | مجتمع

برلمانيون سابقون يتسببون في نزاع بين عشرات السكان حول الأراضي الفلاحية بمدينة سطات

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 15 دجنبر 2016 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم
منذ 4 دقائق

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 15 دجنبر 2016 | شوف تيفي

أحوال الطقس ليوم : 15 دجنبر 2016 | الطقس

أحوال الطقس ليوم : 15 دجنبر 2016

النشرة الاقتصادية ليوم : 15 دجنبر 2016 | الطقس

النشرة الاقتصادية ليوم : 15 دجنبر 2016

شوف الصحافة : موريتانيا تعلن الحرب على مشروع الغاز | شوف الصحافة

شوف الصحافة : موريتانيا تعلن الحرب على مشروع الغاز

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

ONCF يناقش الدراسات المفصلة الخاصة بالمشروع المهيكل للخط فائق السرعة الذي سيربط بين مراكش وأكادير | اقتصاد
منذ 53 دقيقة

ONCF يناقش الدراسات المفصلة الخاصة بالمشروع المهيكل للخط فائق السرعة الذي سيربط بين مراكش وأكادير

8 ملايير تكلفة مهرجان مراكش الباهت ..ومديرته تتقاضى أكثر من رئيس الحكومة شهريا !! | ثقافة و فنون

8 ملايير تكلفة مهرجان مراكش الباهت ..ومديرته تتقاضى أكثر من رئيس الحكومة شهريا !!

صفعة لعصابات البوليساريو..الاتحاد الأوربي يرفض تعديل تقرير ضد المغرب | بوليتيك

صفعة لعصابات ''البوليساريو''..الاتحاد الأوربي يرفض تعديل تقرير ضد المغرب

مغاربة في وقفة بالبيضاء من أجل حلب واستنكار الصمت الدولي | مجتمع

مغاربة في وقفة بالبيضاء من أجل حلب واستنكار الصمت الدولي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.