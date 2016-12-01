إسبانيا تشرع في نقل المهاجرين السريين إلى مدن أخرى لتخفيف الازدحام في مركز الإيواء بسبتة المحتلة ﻿

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن السلطات الإسبانية بمدينة سبتة المحتلة، بدأت اليوم الأربعاء، الشروع في عملية نقل عدد من المهاجرين السريين من مركز الإيواء الوحيد الموجود بالمدينة، نحو مراكز أخرى

شوف تيفي

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن السلطات الإسبانية بمدينة سبتة المحتلة، بدأت اليوم الأربعاء، الشروع في عملية نقل عدد من المهاجرين السريين من مركز الإيواء الوحيد الموجود بالمدينة، نحو مراكز أخرى في عدد من المدن الإسبانية.

وقد تم اليوم الأربعاء نقل حوالي 68 فردا من المهاجرين السريين (بينهم 8 نساء) نحو مراكز جديدة للإيواء في إسبانيا. وقد أشار الإعلام الإسباني إلى أن التنقيل سيتكرر في الأيام المقبلة، إلى حين إيجاد حل لمشكل الازدحام الذي يعرفه مركز الإيواء الخاص بالمهاجرين غير الشرعيين في سبتة المحتلة، الذي تشير التقارير نفسها إلى أنه يضم أزيد من 1000 مهاجر سري، أغلبهم يتحدرون من دول جنوب صحراء إفريقيا، بسبب التدفق الكبير للمهاجرين السريين خلال عملية اقتحام الأسيجة الحدودية، خصوصا في يوم الجمعة الماضي، حيث استطاع اجتيازه أزيد من 1000 مهاجر سري، وتمكن 438 من الوصول إلى تراب سبتة المحتلة.