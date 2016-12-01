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نداء مبكي ممن تبقوا أحياء من أطفال حلب إلى ضمائر العرب والعالم

بتاريــخ : 14 دجنبر 2016 / 22:24 نداء مبكي ممن تبقوا أحياء من أطفال حلب إلى ضمائر العرب والعالم | دولي
نداء مبكي ممن تبقوا أحياء من أطفال حلب إلى ضمائر العرب والعالم
نداء مبكي ممن تبقوا أحياء من أطفال حلب إلى ضمائر العرب والعالم

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نداء مبكي ممن تبقوا أحياء من أطفال حلب إلى ضمائر العرب والعالم

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