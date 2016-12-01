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قمة العنصرية.. أولياء أمور تلاميذ مدرسة في إيطاليا يشتكون من سيدة منقبة لأنها ''تُرعب أطفالهم''

بتاريــخ : 14 دجنبر 2016 / 22:13 قمة العنصرية.. أولياء أمور تلاميذ مدرسة في إيطاليا يشتكون من سيدة منقبة لأنها تُرعب أطفالهم | مجتمع
قمة العنصرية.. أولياء أمور تلاميذ مدرسة في إيطاليا يشتكون من سيدة منقبة لأنها ''تُرعب أطفالهم''
عبر بعض أولياء أمور تلاميذ إحدى المدارس الابتدائية بمدينة مودينا الإيطالية، عن ما اعتبروه ''انزعاجا'' من مرافقة إحدى السيدات المنقبات لأبنائها إلى المدرسة، لأنها تتسبب في ''رعب أبنائهم''، حسب تعبيرهم.

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عبر بعض أولياء أمور تلاميذ إحدى المدارس الابتدائية بمدينة مودينا الإيطالية، عن ما اعتبروه "انزعاجا" من مرافقة إحدى السيدات المنقبات لأبنائها إلى المدرسة، لأنها تتسبب في "رعب أبنائهم"، حسب تعبيرهم.

وفي تصريحات لصحيفة "إل رستو ديل كالرينو" الإيطالية، أوضح أولياء أمور التلاميذ المحتجين على تواجد السيدة المنقبة أمام باب مدرسة أبنائهم، أن شكل السيدة "يسبب لهم إحراجا حتى مع أبنائهم الصغار الذين دائما يتساءلون عن السبب الذي يدفع بأم زملائهم لكي تلبس بذلك الشكل".

وبالرغم من أن الاحتجاج لم يأخذ صفة رسمية، تضيف الصحيفة ذاتها، إلا أن بعض أولياء الأمور أوصلوا انزعاجهم إلى رئيس المؤسسة من تواجد السيدة أمام المدرسة.

وبعد تعبيرهم عن امتعاضهم من شكلها، أوضحت ذات الصحيفة أن السيدة المنقبة، لم تعد تذهب إلى المدرسة كما اعتادت فعل ذلك منذ بداية السنة الدراسية، وأن مرافقة الأبناء أصبح مقتصرا على زوجها، ولا يعرف إذا ما كانت إدارة المدرسة قد أبلغت المعنية بالأمر بانزعاج بعض أولياء أمور التلاميذ من نقابها.

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شوف تيفي عنصرية إيطاليا انزعاج مدرسة

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