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أخنوش ضيف لشكر قبل بنكيران ..ما الذي يطبخ في الكواليس ؟

بتاريــخ : 14 دجنبر 2016 / 22:08 أخنوش ضيف لشكر قبل بنكيران ..ما الذي يطبخ في الكواليس ؟ | بوليتيك
أخنوش ضيف لشكر قبل بنكيران ..ما الذي يطبخ في الكواليس ؟
استقبل إدريس لشكر، الكاتب الاول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، مرفوقان بقياديين عن حزبيهما، وتم اللقاء اليوم الأربعاء 14 دجنبر 2016، بمقر حزب

شوف تيفي

استقبل إدريس لشكر، الكاتب الاول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، مرفوقان بقياديين عن حزبيهما، وتم اللقاء اليوم الأربعاء 14 دجنبر 2016، بمقر حزب الاتحاد بالرباط.

و يعتبر هذا أول لقاء بين رئيسي الحزبين، منذ تولي أخنوش رئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار، إذ استحضرا بإيجابية التجارب التي جمعت الحزبين في إطار حكومات عديدة و في ظل تجربة التناوب التي خاضاها سويا.

وكانت هذه الزيارة حسب مصادر اتحادية فرصة لبحث آخر تطورات المشهد السياسي الوطني و المرحلة، التي يمر بها المغرب من تحديات على جميع المستويات و التي تضع على عاتق الأحزاب مسؤولية كبيرة، مما استدعى عقد هذا اللقاء .

كما شكلت كذلك مناسبة لاستعراض الرؤى وتوجهات الحزبين، وفق ما تقتضيه المرحلة القادمة من رهانات، تفرض تبادل الآراء وتعميق النقاش حول دور الحزبين في المشهد السياسي الحالي.

و شكل اللقاء أيضا فرصة لاستعراض إمكانيات تعزيز التعاون بين الحزبين، والتنسيق بينهما للاستفادة من خبرات الجانبين والعمل المشترك، في ملفات تهم المستقبل.

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أخنوش ضيف لشكر قبل بنكيران ..ما الذي يطبخ في الكواليس ؟

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