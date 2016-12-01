مثير.. السكايرية والقمارة والمدخنين ينعشون ميزانية حكومة بنكيران المنتظرة بـ 125 مليارا ﻿

من المنتظر أن يضخ سخاء متناولي ومدمني الخمور بأنواعها بلا حدود في الميزانية العامة للدولة خلال 2017 حوالي 125 مليار سنتم، في شكل رسوم مقتطعة على أنواع المشروبات الكحولية والنبيد الأحمر والويسكي

"شوف تيفي"



من المنتظر أن يضخ سخاء متناولي ومدمني الخمور بأنواعها بلا حدود في الميزانية العامة للدولة خلال 2017 حوالي 125 مليار سنتم، في شكل رسوم مقتطعة على أنواع المشروبات الكحولية والنبيد الأحمر والويسكي والفودكا وأنواع الجعة المحلية المستوردة.

وحسب يومية الصباح في عددها ليوم غد الخميس،فإن مداخيل الرسوم المفروضة على الخمور والكحول ستصل إلى 521 مليون درهم و 732 مليونا بالنسبة إلى مختلف أنواع الجعة،أي حوالي 125 مليار سنتيم،فيما ستصل موارد الضرائب المفروضة على التبغ خلال السنة المالية نفسها إلى 9.16 ملايير درهم.

وأوضحت اليومية بأنه تضاف إلى هذه المداخيل المستخلصة من الخمور والجعة والتبغ مداخيل القمار، إذ يتضمن مشروع قانون مالية 2017 حسابا خاصا بنتائج اليانصيب ستجني الحكومة منه حوالي 7 ملايير، وحساب آخر يحمل اسم "حساب خاص بالاقتطاعات من ألعاب الرهان المتبادل" ستصل مداخيله 9 ملايير، ليصل مجموع حساب العائدات التي يعتبرها الإسلاميون "حراما" إلى 10.5 ملايير درهم "حوالي ألف مليار سنتيم".



