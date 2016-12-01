 مثير.. السكايرية والقمارة والمدخنين ينعشون ميزانية حكومة بنكيران المنتظرة بـ 125 مليارا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خبراء: مشروع خط غاز نيجيريا-المغرب يمهد لسوق إفريقية مشتركة في مجال الطاقة | بوليتيك

خبراء: مشروع خط غاز نيجيريا-المغرب يمهد لسوق إفريقية مشتركة في مجال الطاقة

نداء مبكي ممن تبقوا أحياء من أطفال حلب إلى ضمائر العرب والعالم | دولي

نداء مبكي ممن تبقوا أحياء من أطفال حلب إلى ضمائر العرب والعالم

قمة العنصرية.. أولياء أمور تلاميذ مدرسة في إيطاليا يشتكون من سيدة منقبة لأنها تُرعب أطفالهم | مجتمع

قمة العنصرية.. أولياء أمور تلاميذ مدرسة في إيطاليا يشتكون من سيدة منقبة لأنها ''تُرعب أطفالهم''

أخنوش ضيف لشكر قبل بنكيران ..ما الذي يطبخ في الكواليس ؟ | بوليتيك

أخنوش ضيف لشكر قبل بنكيران ..ما الذي يطبخ في الكواليس ؟

مثير.. السكايرية والقمارة والمدخنين ينعشون ميزانية حكومة بنكيران المنتظرة بـ 125 مليارا | بوليتيك

مثير.. السكايرية والقمارة والمدخنين ينعشون ميزانية حكومة بنكيران المنتظرة بـ 125 مليارا

هكذا استنفر سجين مغربي بإيطاليا سلطات الأمن بعد هروبه وكيف تم القبض عليه | مجتمع

هكذا استنفر سجين مغربي بإيطاليا سلطات الأمن بعد هروبه وكيف تم القبض عليه

برلمانيون سابقون يتسببون في نزاع بين عشرات السكان حول الأراضي الفلاحية بمدينة سطات | مجتمع

برلمانيون سابقون يتسببون في نزاع بين عشرات السكان حول الأراضي الفلاحية بمدينة سطات

الحرس المدني الإسباني: توقيف أشخاص ضمن شبكة لتهريب السجائر من طنجة | حوادث و حقوق

الحرس المدني الإسباني: توقيف أشخاص ضمن شبكة لتهريب السجائر من طنجة

بالفيديو.. بطل إفريقيا في حمل الأثقال يقصف 2M ورشيد شو .. لهذا السبب | مجتمع

بالفيديو.. بطل إفريقيا في حمل الأثقال يقصف 2M و''رشيد شو'' .. لهذا السبب

إنها فوبيا الفشل يا بن كيران

مثير.. السكايرية والقمارة والمدخنين ينعشون ميزانية حكومة بنكيران المنتظرة بـ 125 مليارا

بتاريــخ : 14 دجنبر 2016 / 22:03 مثير.. السكايرية والقمارة والمدخنين ينعشون ميزانية حكومة بنكيران المنتظرة بـ 125 مليارا | بوليتيك
مثير.. السكايرية والقمارة والمدخنين ينعشون ميزانية حكومة بنكيران المنتظرة بـ 125 مليارا
من المنتظر أن يضخ سخاء متناولي ومدمني الخمور بأنواعها بلا حدود في الميزانية العامة للدولة خلال 2017 حوالي 125 مليار سنتم، في شكل رسوم مقتطعة على أنواع المشروبات الكحولية والنبيد الأحمر والويسكي

"شوف تيفي"


من المنتظر أن يضخ سخاء متناولي ومدمني الخمور بأنواعها بلا حدود في الميزانية العامة للدولة خلال 2017 حوالي 125 مليار سنتم، في شكل رسوم مقتطعة على أنواع المشروبات الكحولية والنبيد الأحمر والويسكي والفودكا وأنواع الجعة المحلية المستوردة.

وحسب يومية الصباح في عددها ليوم غد الخميس،فإن مداخيل الرسوم المفروضة على الخمور والكحول ستصل إلى 521 مليون درهم و 732 مليونا بالنسبة إلى مختلف أنواع الجعة،أي حوالي 125 مليار سنتيم،فيما ستصل موارد الضرائب المفروضة على التبغ خلال السنة المالية نفسها إلى 9.16 ملايير درهم.

وأوضحت اليومية بأنه تضاف إلى هذه المداخيل المستخلصة من الخمور والجعة والتبغ مداخيل القمار، إذ يتضمن مشروع قانون مالية 2017 حسابا خاصا بنتائج اليانصيب ستجني الحكومة منه حوالي 7 ملايير، وحساب آخر يحمل اسم "حساب خاص بالاقتطاعات من ألعاب الرهان المتبادل" ستصل مداخيله 9 ملايير، ليصل مجموع حساب العائدات التي يعتبرها الإسلاميون "حراما" إلى 10.5 ملايير درهم "حوالي ألف مليار سنتيم".

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مليار الخمور الجعة النبيد

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

خبراء: مشروع خط غاز نيجيريا-المغرب يمهد لسوق إفريقية مشتركة في مجال الطاقة | بوليتيك

خبراء: مشروع خط غاز نيجيريا-المغرب يمهد لسوق إفريقية مشتركة في مجال الطاقة

أخنوش ضيف لشكر قبل بنكيران ..ما الذي يطبخ في الكواليس ؟ | بوليتيك

أخنوش ضيف لشكر قبل بنكيران ..ما الذي يطبخ في الكواليس ؟

الانفصاليون يستغلون ملف اكديم ازيك لتهريب النقاش إلى سجلات حقوق الإنسان والتأثير على مسار التسوية السياسة لقضية الصحراء | بوليتيك

الانفصاليون يستغلون ملف ''اكديم ازيك'' لتهريب النقاش إلى سجلات حقوق الإنسان والتأثير على مسار التسوية السياسة لقضية الصحراء

من بني ملال..أخنوش يطالب بتغيير الصورة النمطية للسياسة ساعات قبل لقاء بن كيران | بوليتيك

من بني ملال..أخنوش يطالب بتغيير الصورة النمطية للسياسة ساعات قبل لقاء بن كيران

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الملك محمد السادس يعطي انطلاقة أشغال تهيئة المنتزه الساحلي لمسجد الحسن الثاني | قنوات أخرى
منذ 12 دقيقة

الملك محمد السادس يعطي انطلاقة أشغال تهيئة المنتزه الساحلي لمسجد الحسن الثاني

مذيع الجزيرة يبكي على مذابح حلب بعد فتوى قتل النساء لكي لا تغتصبن | قنوات أخرى

مذيع الجزيرة يبكي على مذابح حلب بعد فتوى قتل النساء لكي لا تغتصبن

تحقيق صادم يُعري واقع الأضرحة بالمغرب بمناسبة الميلود:يقصدها فنانون/سياسيون ومشاهير/طقوس ذبيحة/التحيار/الجدبة تحت مجهر شوف تيقي | Enquête

تحقيق صادم يُعري واقع الأضرحة بالمغرب بمناسبة الميلود:يقصدها فنانون/سياسيون ومشاهير/طقوس ذبيحة/التحيار/الجدبة تحت مجهر ''شوف تيقي''

بالفيديو | صديق ومدير أعمال سعد المجرد السابق يرد على شماتة الشاب خالد في محنة صديقة !! | قنوات أخرى

بالفيديو | صديق ومدير أعمال سعد المجرد السابق يرد على شماتة الشاب خالد في محنة صديقة !!

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

خبراء: مشروع خط غاز نيجيريا-المغرب يمهد لسوق إفريقية مشتركة في مجال الطاقة | بوليتيك
منذ 4 دقائق

خبراء: مشروع خط غاز نيجيريا-المغرب يمهد لسوق إفريقية مشتركة في مجال الطاقة

نداء مبكي ممن تبقوا أحياء من أطفال حلب إلى ضمائر العرب والعالم | دولي

نداء مبكي ممن تبقوا أحياء من أطفال حلب إلى ضمائر العرب والعالم

قمة العنصرية.. أولياء أمور تلاميذ مدرسة في إيطاليا يشتكون من سيدة منقبة لأنها تُرعب أطفالهم | مجتمع

قمة العنصرية.. أولياء أمور تلاميذ مدرسة في إيطاليا يشتكون من سيدة منقبة لأنها ''تُرعب أطفالهم''

أخنوش ضيف لشكر قبل بنكيران ..ما الذي يطبخ في الكواليس ؟ | بوليتيك

أخنوش ضيف لشكر قبل بنكيران ..ما الذي يطبخ في الكواليس ؟

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.