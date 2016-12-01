هكذا استنفر سجين مغربي بإيطاليا سلطات الأمن بعد هروبه وكيف تم القبض عليه ﻿

استنفر سجين مغربي سلطات أمن مدينة أليساندريا الإيطالية، حينما حاول الهرب أثناء استفادته من فحص طبي في مستشفى المدينة.

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استنفر سجين مغربي سلطات أمن مدينة أليساندريا الإيطالية، حينما حاول الهرب أثناء استفادته من فحص طبي في مستشفى المدينة.

وبحسب وسائل إعلام إيطالية، فالسجين المغربي (46 سنة) يقضي عقوبة لن تنتهي إلا في سنة 2039، بتهمة القتل العمد لزوجته، وقد استغل لحظة خروجه من قاعة الفحص الطبي، وحاول التسلل إلى إحدى الشوارع القريبة من المستشفى، وبالرغم من تعقبه مباشرة بعد خروجه من المستشفى، حيث تم إطلاق عيارات نارية في الهواء لتحذيره، إلا أنه استطاع أن يفلت منهم للحظات لو لا إفادة بعض الشهود التي أدت إلى إلقاء القبض على السجين الذي اختبأ وسط متحف "غامبرينا" غير بعيد عن المستشفى.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد المساجين المغاربة القابعين حاليا بالسجون الإيطالية، حسب آخر إحصائيات وزارة العدل الإيطالية (30 نوفمبر 2016) يبلغ 3252 سجينا، من بينهم 42 امرأة، محتلين بذلك المرتبة الأولى بين المساجين الأجانب بإيطاليا بنسبة 17%.



