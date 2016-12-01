برلمانيون سابقون يتسببون في نزاع بين عشرات السكان حول الأراضي الفلاحية بمدينة سطات ﻿

على مدى ثلاثة أيام بداية من الأحد الماضي، إندلعت مواجهات دامية بين العشرات من سكان خمسة دواوير بخميس سيدي محمد بن رحال، التابع لقيادة أولاد بوزيري، وبعض مستغلي الأرض الفلاحية المسمّاة

شوف تيفي

على مدى ثلاثة أيام بداية من الأحد الماضي، إندلعت مواجهات دامية بين العشرات من سكان خمسة دواوير بخميس سيدي محمد بن رحال، التابع لقيادة أولاد بوزيري، وبعض مستغلي الأرض الفلاحية المسمّاة "الكفالي"نواحي سطات، بمجرد إنطلاق المستخدمي المستغلين عملية حرث الأرض التي يعتبرها السكان في ملك أجدادهم وسلبها منهم المستعمر، في وقت يعتبرها الطرف الآخر ملكا له بناء على وثائق قانونية.

وحسب ما عاينته "شوف تيفي"، فقد تدخّلت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي مشرع بن عبو وسد المسيرة، والمركز الترابي بسطات، وعناصر من القوات المساعدة، لفضّ الاشتباكات بين الطرفين المتنازعين على الأرض، التي أسفرت عن إصابة امرأة من السكّان بكدمات، في وقت أصيب سائق جرّارّ بجروح خطيرة على مستوى الرأس، ليتم وقف عملية الحرث التي كان يباشرها سائقو 4 جرارات، ونقل المصابين إلى المركز الاستشفائي الحسن الثاني بالمدينة لتلقي العلاجات الضرورية.

وحسب تصريحات إستقتها "شوف تيفي" من سكان دوار اولاد قائد موسى ولحمامدة ودوار اولاد برغاي والهيبات، فالسبب الرئيسي هو ملكية الأرض وإستغلالها، حيث كل فئة تعتبر الأرض في الأصل تعود لأجدادهم، إلا أن مستعمرا يدعى "الكفالي جيستان" غصبها في فترة الاستعمار، ليعلموا سنة 2013 أن الأرض التي تبلغ مساحتها 641 هكتارا سيتم تفويتها إلى بعض البرلمانيين السابقين، موضحا أن هؤلاء الأشخاص الخمسة غرباء عن المنطقة.

وأضاف السكان ذاتهم أن السكان دخلوا في اعتصام مفتوح منذ 2014 بالأرض المحاذية للطريق الوطنية رقم 9، بالنفوذ الترابي لقيادة أولاد بوزيري، ونظموا وقفات احتجاجية بمدينة سطات، ومسيرات تجاه الرباط والقصر الملكي بالدار البيضاء، كما وجهوا عدة تعرّضات على التفويت إلى عدد من المؤسسات الإقليمية والمركزية معتبرا أن ثمن التفويت لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للأرض، ومشدّدا على أحقية السكان به.

وأضاف المتحدث ذاته أن محاكم سطات أصدرت حكما نهائيا على السكان بفك الاعتصام وإزالة الخيمة وإرجاع الحالة كما كانت عليه، مطالبا بتوضيح نوعية الحالة التي يجب إرجاعها، ومردفا بأنه تم الحكم بثلاثة أشهر نافذة في حق ثمانية أشخاص، وما يفوق 10 ملايين سنتيم كتعويض للمطالبين بالحق المدني، كما طالبت المستغلين بالإدلاء بالحجج التي تخول لهم مباشرة عملية الحرث، مشددا على أحقية أهل المنطقة بالاستفادة من هذه الأراضي المسترجعة، سواء عن طريق البيع أو غيره، في إطار الحد من الهجرة الجماعية التي سيباشرها سكان عدة دواوير، يفوق عددهم 1200 نسمة.