الحرس المدني الإسباني: توقيف أشخاص ضمن شبكة لتهريب السجائر من طنجة ﻿

كشف الحرس المدني الإسباني بالجزيرة الخضراء، عن تفكيك ''شبكة إجرامية متخصصة في تهريب علب السجائر بطريقة غير قانونية من طنجة وجبل طارق''.

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كشف الحرس المدني الإسباني بالجزيرة الخضراء، عن تفكيك "شبكة إجرامية متخصصة في تهريب علب السجائر بطريقة غير قانونية من طنجة وجبل طارق".

ووفق بلاغ الحرس المدني، فإن عملية تفكيك هذه الشبكة تمت بإقليم قادس ومالقة الإسبانيين، اليوم الأربعاء، وتكللت بتوقيف 16 عضوا منها، حيث كانت تنشط هذه الشبكة في توزيع وبيع علب السجائر التي يتم تهريبها من منطقتين أساسيتين هما طنجة وجبل طارق.

وقد أسفرت عملية تفكيك هذه الشبكة عن ضبط حوالي 60 ألف علبة سجائر في عدد من الإقامات السكنية التي كانت يمتلكها أفراد هذه الشبكة الإجرامية، وكانوا يستعدون لتوزيعها في مناطق ملقة وقادس جنوب إسبانيا.