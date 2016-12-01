بالفيديو.. بطل إفريقيا في حمل الأثقال يقصف 2M و''رشيد شو'' .. لهذا السبب ﻿

انتقد البطل المغربي في حمل الأثقال، موسى الدارديز، القناة الثانية ''دوزيم''، بسبب ما اعتبره ''الصورة السلبية التي تتعمد تسويقها على شاشتها عن إقليم الناظور''، موضحا أنها تبث فقط الأخبار سيئة الذكر عنها

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انتقد البطل المغربي في حمل الأثقال، موسى الدارديز، القناة الثانية "دوزيم"، بسبب ما اعتبره "الصورة السلبية التي تتعمد تسويقها على شاشتها عن إقليم الناظور"، موضحا أنها تبث فقط الأخبار سيئة الذكر عنها والتطرق إلى مشاكلها التي لا تخلو مدينة منها، على حد قوله.

وقال الدارديز إن جلّ برامج القناة المذكورة، وبالأخص برنامجها المعنون بـ"رشيد شو"، لم يستضف ولو مرة ضيفا من مدينة الناظور.

وأردف الدارديز أنه بادر إلى إعلاء الراية المغربية خفاقة في سماء محافل رياضية قارية بدولة الجزائر، وأمثاله كثيرون من المواهب التي شقت طريقها بقوة وأسماء بصمت على مشوار متميز، متسائلا في الحين ذاته ألا يستحق أحد من هؤلاء استضافته ضمن برنامج رشيد العلالي.