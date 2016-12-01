خطير وبالفيديو.. سيارة تابعة للقوات المساعدة تدهس شخصين بطنجة وها كيفاش ﻿

شهد شارع باستور بمدينة طنجة، حادثة سير خطيرة، بعد أن دهست سيارة تابعة للقوات المساعدة راجلين كان يسيران على الرصيف.



"شوف تيفي"





شهد شارع باستور بمدينة طنجة، حادثة سير خطيرة، بعد أن دهست سيارة تابعة للقوات المساعدة راجلين كان يسيران على الرصيف.



وحسب مصادر طنجاوية فإن سائق سيارة القوات المساعدة، فقد السيطرة عليها ما جعلها تنحرف عن مسارها في مشهد وصف بالخطير، الشيء الذي أسفر عن دهس الراجلين بطريقة مروعة.



وأضافت المصادر ذاتها بأن سيارة للإسعاف، قامت بنقل المصابين إلى مستشفى محمد الخامس لتلقي العلاجات الضرورية عقب إصابتهم بجروح متفاوتة الخطورة.



