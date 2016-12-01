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تتويج جديد لـ CIH Bank

بتاريــخ : 14 دجنبر 2016 / 20:41 تتويج جديد لـ CIH Bank | اقتصاد
تتويج جديد لـ CIH Bank
بعد نجاح الحملة الإشهارية Pré-Roll خلال ملتقى African Cristal Festival، تم تتويج بنك ''القرض العقاري والسياحي (CIH) بجائزة جديدة خلال ملتقى AfricanDigitalSummit.

شوف تيفي

بعد نجاح الحملة الإشهارية Pré-Roll خلال ملتقى African Cristal Festival، تم تتويج بنك "القرض العقاري والسياحي (CIH) بجائزة جديدة خلال ملتقى AfricanDigitalSummit.

"السياش" تُوج من جديد بفضل الحملة الإشهارية الخاصة به CODE 30، التي تروج للحساب البنكي المجاني المخصص للشباب الأقل من 30 سنة.

وبحسب بلاغ للبنك، فإن الجائزة الجديدة ترسخ التفوق الرقمي لـ CIH بنك، الذي يرتكز على الرؤية الإستراتيجية القوية التي تنهجها المؤسسة، وكذا بفضل الحلول المصرفية المبتكرة التي توفرها، إضافة إلى الإبداع الإشهاري الذي تقدمه لها شركة الاتصالRAPP Maroc.

وبهذا التتويج، يضيف البلاغ ذاته، يعزز CIH Bank مكانته كبنك يتطلع للمستقبل وسباق لتوفير حلول رقمية خلاقة تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية لزبنائه.

 

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شوف تيفي القرض العقاري والسياحي CIH تتويج جائزة

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