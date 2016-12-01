عاجل.. فتاة تنتحر بعد خطوبتها في تارودانت..وهذه هي التفاصيل الصادمة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن دوار بوخشبة الموجود على مستوى منطقة سبت الكردان بإقليم تارودانت، اهتز على وقع انتحار فتاة في عقدها الثاني داخل منزل أسرتها.

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" بأن دوار بوخشبة الموجود على مستوى منطقة سبت الكردان بإقليم تارودانت، اهتز على وقع انتحار فتاة في عقدها الثاني داخل منزل أسرتها.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن والدي الهالكة، عثروا عليها جثة هامدة معلقة بواسطة حبل داخل منزل الأسرة، موضحا بأن أسباب هذا الانتحار تبقى إلى حدود اللحظة مجهولة.

وأضاف المصدر ذاته بأن الهالكة والتي عقدت خطوبتها أخيرا، تتم في هذه اللحظات عملية نقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بأكادير وذلك بإشراف من مصالح الدرك الملكي التي فتحت تحقيقا في الموضوع.



