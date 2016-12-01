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عاجل وبالفيديو..العرائش تتنفس تحت الماء بسبب التساقطات وضعف البنية التحتية

بتاريــخ : 14 دجنبر 2016 / 19:11 عاجل وبالفيديو..العرائش تتنفس تحت الماء بسبب التساقطات وضعف البنية التحتية | مجتمع
عاجل وبالفيديو..العرائش تتنفس تحت الماء بسبب التساقطات وضعف البنية التحتية
علمت ''شوف تيفي'' بأن التساقطات المطرية التي عرفتها مدينة العرائش قبل دقائق، تسببت في غرق العديد من الأحياء السكنية.

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" بأن التساقطات المطرية التي عرفتها مدينة العرائش قبل دقائق، تسببت في غرق العديد من الأحياء السكنية.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن هذه الأحياء السكنية التي تضم منازل صفيحية، لم تحتمل التساقطات، حيث غمرتها المياه نتيجة ضعف البنية التحتية.

وتوصلت "شوف تيفي" بمقطع فيديو، يظهر غرق هذه الأحياء، بسبب هشاشة البنية التحتية وخاصة قنوات الصرف الصحي.

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‫شوف تيفي

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شوف تيفي الأحياء السكينة العرائش التساقطات البنية التحتية قنوات الصرف الصحي

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