 من بني ملال..أخنوش يطالب بتغيير الصورة النمطية للسياسة ساعات قبل لقاء بن كيران ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وبالفيديو..العرائش تتنفس تحت الماء بسبب التساقطات وضعف البنية التحتية | مجتمع

عاجل وبالفيديو..العرائش تتنفس تحت الماء بسبب التساقطات وضعف البنية التحتية

ليلى الحديوي تتذكر صديقها لمجرد بغلطانة‎ | ثقافة و فنون

ليلى الحديوي تتذكر صديقها لمجرد بغلطانة‎

من بني ملال..أخنوش يطالب بتغيير الصورة النمطية للسياسة ساعات قبل لقاء بن كيران | بوليتيك

من بني ملال..أخنوش يطالب بتغيير الصورة النمطية للسياسة ساعات قبل لقاء بن كيران

خطير.. زعيم عصابة قاصر هدد بشرملة رجال الشرطة وذبح نفسه في الرباط..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

خطير.. زعيم عصابة قاصر هدد بشرملة رجال الشرطة وذبح نفسه في الرباط..وهذه هي التفاصيل

انفراد.. شاروخان يحل بالمغرب وها فين وأشنو غادي يصور | ثقافة و فنون

انفراد.. شاروخان يحل بالمغرب وها فين وأشنو غادي يصور

خاص.. الحموشي يرسل لجنة تفتيش للمنطقة الأمنية بإنزكان بعد توصله بشكاية هذا مضمونها | مجتمع

خاص.. الحموشي يرسل لجنة تفتيش للمنطقة الأمنية بإنزكان بعد توصله بشكاية هذا مضمونها

صادم.. العثور على رضيع ميت أمام مستشفى العرائش | حوادث و حقوق

صادم.. العثور على رضيع ميت أمام مستشفى العرائش

عاجل وخطير.. عصابة تهاجم حافلة للنقل العمومي بالقرب من مسجد الحسن الثاني..وها شنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل وخطير.. عصابة تهاجم حافلة للنقل العمومي بالقرب من مسجد الحسن الثاني..وها شنو وقع

صادم..ضبط فقيه بمسكنه المجاور للمسجد وهو يقوم بالتغرير بفتاة قاصر بأصيلة | حوادث و حقوق

صادم..ضبط فقيه بمسكنه المجاور للمسجد وهو يقوم بالتغرير بفتاة قاصر بأصيلة

إنها فوبيا الفشل يا بن كيران

من بني ملال..أخنوش يطالب بتغيير الصورة النمطية للسياسة ساعات قبل لقاء بن كيران

بتاريــخ : 14 دجنبر 2016 / 19:03 من بني ملال..أخنوش يطالب بتغيير الصورة النمطية للسياسة ساعات قبل لقاء بن كيران | بوليتيك
من بني ملال..أخنوش يطالب بتغيير الصورة النمطية للسياسة ساعات قبل لقاء بن كيران
قال عزيز أخنوش أن سياسته الجديدة تقتضي بتنزيل المشاريع الجديدة للحزب خلال السنة القادمة مصرحا ''أن سياسته الجديدة تهدف إلى تغيير الصورة النمطية لممارسة العمل السياسي٬ مع تفعيل وتنزيل مقتضيات

شوف تيفي



قال عزيز أخنوش أن سياسته الجديدة تقتضي بتنزيل المشاريع الجديدة للحزب خلال السنة القادمة مصرحا "أن سياسته الجديدة تهدف إلى تغيير الصورة النمطية لممارسة العمل السياسي٬ مع تفعيل وتنزيل مقتضيات الجهوية الموسعة وفق خصوصيات كل منطقة".

وأكد أخنوش على ضرورة تنفيذ مقترحات الجهات والعمل على ربط الصلة بشكل دائم وبشكل مستمر مع الجهات، موضحا أن الحزب امتلك شجاعة القيام بهذه الجولات بعد الانتخابات للوقوف على وضعية الحزب قبل صياغة أي مشاريع مستقبلية حسب الموقع الرسمي للحزب.

من جهة ثانية، صرح الوزير محمد بوسعيد على أن الهدف الأساسي من الجولة هو الوقوف على وضعية الحزب من أجل تطويره، مذكرا أمام حشد من أعضاء الحزب بجهة بني ملال صبيحة اليوم، بضرورة الوعي بالعمل السياسي، ومدى ارتباطه برهانات المرحلة القادمة التي يشهدها الوطن.

وتأتي تصريحات عزيز أخنوش قبل ساعات من لقاء مرتقب مع رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران غدا صباحا في الإجتماع الإستثنائي للمجلس الحكومي لمناقشة مراسيم تتعلق بصرف الإعتمادات المالية الخاصة بالقانون المالي لسنة 2017.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الحكومة الجهات بوسعيد القانون الرهانات الأعضاءشوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عبد اللطيف وهبي : اليوم نعيش أزمة سياسية خاصة وكل جهة تحاول تفسير الدستور بما يخدم مصالحها | بوليتيك

عبد اللطيف وهبي : اليوم نعيش أزمة سياسية خاصة وكل جهة تحاول تفسير الدستور بما يخدم مصالحها

الملك يشرف على إعطاء انطلاقة أشغال أكبر منتزه بحري لمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء | بوليتيك

الملك يشرف على إعطاء انطلاقة أشغال أكبر منتزه بحري لمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء

مكاتب الأجانب المكلفة بتلقي طلبات تسوية الوضعية تفتح أبوابها ابتداء من غد الخميس | بوليتيك

مكاتب الأجانب المكلفة بتلقي طلبات تسوية الوضعية تفتح أبوابها ابتداء من غد الخميس

بعد التوتر على الحدود...تعيين مبعوث أممي جديد مكان كريستوفر روس لحل نزاع الصحراء المغربية | بوليتيك

بعد التوتر على الحدود...تعيين مبعوث أممي جديد مكان ''كريستوفر روس'' لحل نزاع الصحراء المغربية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

تصريحات مؤثرة على لسان عائلة الشاب الرجاوي لحسن في تشييع جنازته/بكاء/ألم/فراق | خارج البلاطو
منذ 47 ثانية

تصريحات مؤثرة على لسان عائلة الشاب الرجاوي لحسن في تشييع جنازته/بكاء/ألم/فراق

طفل يعاني من مرض نادر مهدد بالموت في أية لحظة : خاصو العلاج ديال 7 ديال المليون | حالة خاصة

طفل يعاني من مرض نادر مهدد بالموت في أية لحظة : خاصو العلاج ديال 7 ديال المليون

نسولو الناس:شنو رأيكم فبعض المواطنين لكيمشيو الأضرحة بمناسبة الميلود؟ | نسولو الناس

نسولو الناس:شنو رأيكم فبعض المواطنين لكيمشيو الأضرحة بمناسبة الميلود؟

فيديو صادم من قلب ضريح سيدي علي بمكناس:بادو الزاكي/الداودية/الصنهاجي/و سياسيين كيذبجو فالضريح بمناسبة الميلود..شوفو الفيديو | بــووز

فيديو صادم من قلب ضريح سيدي علي بمكناس:بادو الزاكي/الداودية/الصنهاجي/و سياسيين كيذبجو فالضريح بمناسبة الميلود..شوفو الفيديو

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل وبالفيديو..العرائش تتنفس تحت الماء بسبب التساقطات وضعف البنية التحتية | مجتمع
منذ 18 دقيقة

عاجل وبالفيديو..العرائش تتنفس تحت الماء بسبب التساقطات وضعف البنية التحتية

ليلى الحديوي تتذكر صديقها لمجرد بغلطانة‎ | ثقافة و فنون

ليلى الحديوي تتذكر صديقها لمجرد بغلطانة‎

من بني ملال..أخنوش يطالب بتغيير الصورة النمطية للسياسة ساعات قبل لقاء بن كيران | بوليتيك

من بني ملال..أخنوش يطالب بتغيير الصورة النمطية للسياسة ساعات قبل لقاء بن كيران

خطير.. زعيم عصابة قاصر هدد بشرملة رجال الشرطة وذبح نفسه في الرباط..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

خطير.. زعيم عصابة قاصر هدد بشرملة رجال الشرطة وذبح نفسه في الرباط..وهذه هي التفاصيل

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.