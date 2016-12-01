من بني ملال..أخنوش يطالب بتغيير الصورة النمطية للسياسة ساعات قبل لقاء بن كيران ﻿

قال عزيز أخنوش أن سياسته الجديدة تقتضي بتنزيل المشاريع الجديدة للحزب خلال السنة القادمة مصرحا ''أن سياسته الجديدة تهدف إلى تغيير الصورة النمطية لممارسة العمل السياسي٬ مع تفعيل وتنزيل مقتضيات

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قال عزيز أخنوش أن سياسته الجديدة تقتضي بتنزيل المشاريع الجديدة للحزب خلال السنة القادمة مصرحا "أن سياسته الجديدة تهدف إلى تغيير الصورة النمطية لممارسة العمل السياسي٬ مع تفعيل وتنزيل مقتضيات الجهوية الموسعة وفق خصوصيات كل منطقة".

وأكد أخنوش على ضرورة تنفيذ مقترحات الجهات والعمل على ربط الصلة بشكل دائم وبشكل مستمر مع الجهات، موضحا أن الحزب امتلك شجاعة القيام بهذه الجولات بعد الانتخابات للوقوف على وضعية الحزب قبل صياغة أي مشاريع مستقبلية حسب الموقع الرسمي للحزب.

من جهة ثانية، صرح الوزير محمد بوسعيد على أن الهدف الأساسي من الجولة هو الوقوف على وضعية الحزب من أجل تطويره، مذكرا أمام حشد من أعضاء الحزب بجهة بني ملال صبيحة اليوم، بضرورة الوعي بالعمل السياسي، ومدى ارتباطه برهانات المرحلة القادمة التي يشهدها الوطن.

وتأتي تصريحات عزيز أخنوش قبل ساعات من لقاء مرتقب مع رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران غدا صباحا في الإجتماع الإستثنائي للمجلس الحكومي لمناقشة مراسيم تتعلق بصرف الإعتمادات المالية الخاصة بالقانون المالي لسنة 2017.