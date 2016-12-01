خطير.. زعيم عصابة قاصر هدد بشرملة رجال الشرطة وذبح نفسه في الرباط..وهذه هي التفاصيل ﻿

تمكنت عناصر المجموعة الثامنة للأبحاث، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، صباح اليوم الأربعاء 14 دجنبر الجاري، من توقيف شخص، يبلغ من العمر 17 سنة، وذلك لكونه يشكل موضوع عدة

"شوف تيفي"



تمكنت عناصر المجموعة الثامنة للأبحاث، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، صباح اليوم الأربعاء 14 دجنبر الجاري، من توقيف شخص، يبلغ من العمر 17 سنة، وذلك لكونه يشكل موضوع عدة مذكرات بحث من أجل تكوين عصابة إجرامية والسرقة بالعنف والاتجار في الأقراص المهلوسة.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدر ها فإن المشتبه فيه ، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة، أبدى مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الأمن التي تدخلت لتوقيفه،حيث عمد إلى تهديدهم بواسطة سكين من الحجم الكبير، قبل أن يقوم بإيذاء نفسه، بشكل عمدي، على مستوى العنق.

وأضاف المصدر ذاته بأنه تم حجز السكين الذي كان بحوزة المشتبه فيه، بينما تم نقل هذا الأخير على متن سيارة الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، قبل أن يتم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.



