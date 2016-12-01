انفراد.. شاروخان يحل بالمغرب وها فين وأشنو غادي يصور ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن نجم بوليود الفنان الهندي شاروخان، حل أمس الثلاثاء، بمطار مدينة الصويرة، وقد استقر بأحد الفنادق الفخمة المصنفة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن نجم بوليود الفنان الهندي شاروخان، حل أمس الثلاثاء، بمطار مدينة الصويرة، وقد استقر بأحد الفنادق الفخمة المصنفة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن شاروخان، قرر النزول بمدينة الصويرة، نظرا لقربها من مدينة آسفي التي سيصور بها أحد أغاني أفلامه رفقة فنانة باكستانية مشهورة.

تجدر الإشارة إلى أن ملك السينما البوليودية ، يعتبر من أكثر الممثلين الهنود شهرة بالمغرب، حيث يحفظ المغاربة عن ظهر قلب العديد من أغاني أفلامه وخاصة منها الرومانسية.