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خاص.. الحموشي يرسل لجنة تفتيش للمنطقة الأمنية بإنزكان بعد توصله بشكاية هذا مضمونها

بتاريــخ : 14 دجنبر 2016 / 18:02 خاص.. الحموشي يرسل لجنة تفتيش للمنطقة الأمنية بإنزكان بعد توصله بشكاية هذا مضمونها | مجتمع
خاص.. الحموشي يرسل لجنة تفتيش للمنطقة الأمنية بإنزكان بعد توصله بشكاية هذا مضمونها
علمت ''شوف تيفي'' أن لجنة لتقصي الحقائق والبحث قد حلت مؤخرا بالمنطقة الأمنية لإنزكان أيت ملول، بعد توصل المسؤولين مركزيا بشكاية ضد رئيس المنطقة الأمنية من قبل ضابط كان يشتغل بذات الدائرة.

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" أن لجنة لتقصي الحقائق والبحث قد حلت مؤخرا بالمنطقة الأمنية لإنزكان أيت ملول، بعد توصل المسؤولين مركزيا بشكاية ضد رئيس المنطقة الأمنية من قبل ضابط كان يشتغل بذات الدائرة.

وكشفت ذات المصادر، أن اللجنة التفتيشية التي حلت على عجل منذ أيام، إستمعت لمجموعة من الموظفين ومسؤولين أمنيين بالمنطقة الأمنية لإنزكان، تزامنا مع وجود رئيس المنطقة الأمنية في إجازة.

وقالت ذات المصادر، أن اللجنة سترفع تقريرا للمسؤولين المركزيين حول نتائج تحقيقاتهم، حيث يرتقب أن تتخذ الإدارة العامة للأمن الوطني قرارات صارمة بناءا على التقرير.

من جهة ثانية، لم تستبعد مصادر خاصة، أن يكون مسؤول سابق بذات المنطقة الأمنية هو الذي قام برفع شكاية ضد رئيسه، وبناءا عليها قامت الإدارة العامة للأمن الوطني ببعث اللجنة الفجائية التي قضت أياما بكاملها بالمنطقة الأمنية بإنزكان.

 

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