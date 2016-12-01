صادم.. العثور على رضيع ميت أمام مستشفى العرائش ﻿

في مشهد صادم، عثر مواطنون، اليوم الأربعاء، على رضيع ميت حديث الولادة، تم وضعه بمدخل المستشفى الإقليمي للا مريم بمدينة العرائش.

"شوف تيفي"



في مشهد صادم، عثر مواطنون، اليوم الأربعاء، على رضيع ميت حديث الولادة، تم وضعه بمدخل المستشفى الإقليمي للا مريم بمدينة العرائش.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الشكوك الأولى تحوم حول قيام سيدة قد تكون والدته البيولوجية بوضعه أمام بوابة المستشفى صباح اليوم، قبل أن تفر إلى وجهة غير معلومة.



وأوضح المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية، حلت بالمستشفى المذكور، وفتحت تحقيقا في الموضوع لمعرفة هوية السيدة التي تحوم الشكوك حول علاقتها بالرضيع الذي تم وضعه بثلاجة مستودع الأموات.





