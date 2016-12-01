عاجل وخطير.. عصابة تهاجم حافلة للنقل العمومي بالقرب من مسجد الحسن الثاني..وها شنو وقع ﻿

عاشت طالبات التكوين المهني وحرف الصناعة التقليدية بالبيضاء، قبل قليل، دقائق من الجحيم، حينما كن على متن حافلة عمومية لنقل المدينة رقم 17، خلال تنقلهن للمشاركة في استقبال الملك محمد السادس بمسجد



"شوف تيفي"



عاشت طالبات التكوين المهني وحرف الصناعة التقليدية بالبيضاء، قبل قليل، دقائق من الجحيم، حينما كن على متن حافلة عمومية لنقل المدينة رقم 17، خلال تنقلهن للمشاركة في استقبال الملك محمد السادس بمسجد الحسن الثاني.



وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن أفراد عصابة، قاموا برشق الحافلة التي كانت تحمل الطالبات بواسطة الحجارة، ما أسفر عن تسجيل خسائر مادية مهمة في الحافلة، وإصابة بعضهن بحالة إغماء وببعض الجروح الخفيفة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن حالة أخرى، قامت بنقل الطالبات إلى مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي، من أجل الاطمئنان على حالتهن الصحية، بينا فر أفراد العصابة إلى وجهة غير معلومة.