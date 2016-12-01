صادم..ضبط فقيه بمسكنه المجاور للمسجد وهو يقوم بالتغرير بفتاة قاصر بأصيلة ﻿

تمكنت عناصر مفوضية الشرطة بأصيلا، اليوم الأربعاء، من توقيف فقيه متلبس بالتغرير بقاصر تبلغ من العمر 17 سنة.

"شوف تيفي"





تمكنت عناصر مفوضية الشرطة بأصيلا، اليوم الأربعاء، من توقيف فقيه متلبس بالتغرير بقاصر تبلغ من العمر 17 سنة.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" فإن ضبط المشتبه فيه جرى بناء على إشعار حول قيامه بأفعال منافية للأخلاق داخل السكن الوظيفي المجاور للمسجد، ما استدعى تدخل دورية للأمن وتوقيف المعني بالأمر.

وحسب المصدر ذاته فإنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالفتاة القاصر رهن المراقبة الشرطية بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.





