إصابة مسؤول أمني بالرباط بعد تعنيفه من طرف المحتجين ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن مسؤولا في ولاية أمن الرباط، يشغل مهمة نائب رئيس منطقة أمن أكدال الرياض حسان، تعرض منتصف نهار اليوم الأربعاء لإصابة بليغة على مستوى يده، بعد تعرضه للتعنيف من طرف المشاركين في وقفة

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" أن مسؤولا في ولاية أمن الرباط، يشغل مهمة نائب رئيس منطقة أمن أكدال الرياض حسان، تعرض منتصف نهار اليوم الأربعاء لإصابة بليغة على مستوى يده، بعد تعرضه للتعنيف من طرف المشاركين في وقفة احتجاجية بشارع محمد الخامس بالرباط صبيحة اليوم.

وجاءت إصابة المسؤول الأمني، في الوقفة الإحتجاجية المنظمة منتصف نهار اليوم بالرباط من طرف حوالي 50 متمرنا في جهاز الشرطة الذين تم إعفاؤهم مؤخرا من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، حيث رفع المحتجون أمام مقر البرلمان، لافتة مطلبية، أملا في تراجع الإدارة عن طردهم.

وحسب مصدر مطلع، تدخلت قوات حفظ النظام عبر مطالبة المحتجين بإخلاء المكان، قبل أن تتطور الأمور بسرعة، ويتعرض المسؤول الأمني لإصابة استدعت نقله على متن سيارة الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاجات.

هذا، وأفادت ذات المصادر، أن قوات الأمن قامت بتوقيف 8 مشاركين ونقلهم إلى مقر ولاية الأمن للتحقيق معهم حول الحادث.