 إصابة مسؤول أمني بالرباط بعد تعنيفه من طرف المحتجين ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وبالفيديو..العرائش تتنفس تحت الماء بسبب التساقطات وضعف البنية التحتية | مجتمع

عاجل وبالفيديو..العرائش تتنفس تحت الماء بسبب التساقطات وضعف البنية التحتية

ليلى الحديوي تتذكر صديقها لمجرد بغلطانة‎ | ثقافة و فنون

ليلى الحديوي تتذكر صديقها لمجرد بغلطانة‎

من بني ملال..أخنوش يطالب بتغيير الصورة النمطية للسياسة ساعات قبل لقاء بن كيران | بوليتيك

من بني ملال..أخنوش يطالب بتغيير الصورة النمطية للسياسة ساعات قبل لقاء بن كيران

خطير.. زعيم عصابة قاصر هدد بشرملة رجال الشرطة وذبح نفسه في الرباط..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

خطير.. زعيم عصابة قاصر هدد بشرملة رجال الشرطة وذبح نفسه في الرباط..وهذه هي التفاصيل

انفراد.. شاروخان يحل بالمغرب وها فين وأشنو غادي يصور | ثقافة و فنون

انفراد.. شاروخان يحل بالمغرب وها فين وأشنو غادي يصور

خاص.. الحموشي يرسل لجنة تفتيش للمنطقة الأمنية بإنزكان بعد توصله بشكاية هذا مضمونها | مجتمع

خاص.. الحموشي يرسل لجنة تفتيش للمنطقة الأمنية بإنزكان بعد توصله بشكاية هذا مضمونها

صادم.. العثور على رضيع ميت أمام مستشفى العرائش | حوادث و حقوق

صادم.. العثور على رضيع ميت أمام مستشفى العرائش

عاجل وخطير.. عصابة تهاجم حافلة للنقل العمومي بالقرب من مسجد الحسن الثاني..وها شنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل وخطير.. عصابة تهاجم حافلة للنقل العمومي بالقرب من مسجد الحسن الثاني..وها شنو وقع

صادم..ضبط فقيه بمسكنه المجاور للمسجد وهو يقوم بالتغرير بفتاة قاصر بأصيلة | حوادث و حقوق

صادم..ضبط فقيه بمسكنه المجاور للمسجد وهو يقوم بالتغرير بفتاة قاصر بأصيلة

إنها فوبيا الفشل يا بن كيران

إصابة مسؤول أمني بالرباط بعد تعنيفه من طرف المحتجين

بتاريــخ : 14 دجنبر 2016 / 16:54 إصابة مسؤول أمني بالرباط بعد تعنيفه من طرف المحتجين | حوادث و حقوق
إصابة مسؤول أمني بالرباط بعد تعنيفه من طرف المحتجين
علمت ''شوف تيفي'' أن مسؤولا في ولاية أمن الرباط، يشغل مهمة نائب رئيس منطقة أمن أكدال الرياض حسان، تعرض منتصف نهار اليوم الأربعاء لإصابة بليغة على مستوى يده، بعد تعرضه للتعنيف من طرف المشاركين في وقفة

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن مسؤولا في ولاية أمن الرباط، يشغل مهمة نائب رئيس منطقة أمن أكدال الرياض حسان، تعرض منتصف نهار اليوم الأربعاء لإصابة بليغة على مستوى يده، بعد تعرضه للتعنيف من طرف المشاركين في وقفة احتجاجية بشارع محمد الخامس بالرباط صبيحة اليوم.

وجاءت إصابة المسؤول الأمني، في الوقفة الإحتجاجية المنظمة منتصف نهار اليوم بالرباط من طرف حوالي 50 متمرنا في جهاز الشرطة الذين تم إعفاؤهم مؤخرا من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، حيث رفع المحتجون أمام مقر البرلمان، لافتة مطلبية، أملا في تراجع الإدارة عن طردهم.

وحسب مصدر مطلع، تدخلت قوات حفظ النظام عبر مطالبة المحتجين بإخلاء المكان، قبل أن تتطور الأمور بسرعة، ويتعرض المسؤول الأمني لإصابة استدعت نقله على متن سيارة الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاجات.

هذا، وأفادت ذات المصادر، أن قوات الأمن قامت بتوقيف 8 مشاركين ونقلهم إلى مقر ولاية الأمن للتحقيق معهم حول الحادث.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الأمن النظام المحتجون التحقيق العلاجات الرباط شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

خطير.. زعيم عصابة قاصر هدد بشرملة رجال الشرطة وذبح نفسه في الرباط..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

خطير.. زعيم عصابة قاصر هدد بشرملة رجال الشرطة وذبح نفسه في الرباط..وهذه هي التفاصيل

صادم.. العثور على رضيع ميت أمام مستشفى العرائش | حوادث و حقوق

صادم.. العثور على رضيع ميت أمام مستشفى العرائش

عاجل وخطير.. عصابة تهاجم حافلة للنقل العمومي بالقرب من مسجد الحسن الثاني..وها شنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل وخطير.. عصابة تهاجم حافلة للنقل العمومي بالقرب من مسجد الحسن الثاني..وها شنو وقع

صادم..ضبط فقيه بمسكنه المجاور للمسجد وهو يقوم بالتغرير بفتاة قاصر بأصيلة | حوادث و حقوق

صادم..ضبط فقيه بمسكنه المجاور للمسجد وهو يقوم بالتغرير بفتاة قاصر بأصيلة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

طفل يعاني من مرض نادر مهدد بالموت في أية لحظة : خاصو العلاج ديال 7 ديال المليون | حالة خاصة
منذ 34 دقيقة

طفل يعاني من مرض نادر مهدد بالموت في أية لحظة : خاصو العلاج ديال 7 ديال المليون

نسولو الناس:شنو رأيكم فبعض المواطنين لكيمشيو الأضرحة بمناسبة الميلود؟ | نسولو الناس

نسولو الناس:شنو رأيكم فبعض المواطنين لكيمشيو الأضرحة بمناسبة الميلود؟

فيديو صادم من قلب ضريح سيدي علي بمكناس:بادو الزاكي/الداودية/الصنهاجي/و سياسيين كيذبجو فالضريح بمناسبة الميلود..شوفو الفيديو | بــووز

فيديو صادم من قلب ضريح سيدي علي بمكناس:بادو الزاكي/الداودية/الصنهاجي/و سياسيين كيذبجو فالضريح بمناسبة الميلود..شوفو الفيديو

لحظات مؤثرة من جنازة الشاب الرجاوي لحسن المصاب بالسرطان(فيديو) | بــووز

لحظات مؤثرة من جنازة الشاب الرجاوي لحسن المصاب بالسرطان(فيديو)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل وبالفيديو..العرائش تتنفس تحت الماء بسبب التساقطات وضعف البنية التحتية | مجتمع
منذ 13 دقيقة

عاجل وبالفيديو..العرائش تتنفس تحت الماء بسبب التساقطات وضعف البنية التحتية

ليلى الحديوي تتذكر صديقها لمجرد بغلطانة‎ | ثقافة و فنون

ليلى الحديوي تتذكر صديقها لمجرد بغلطانة‎

من بني ملال..أخنوش يطالب بتغيير الصورة النمطية للسياسة ساعات قبل لقاء بن كيران | بوليتيك

من بني ملال..أخنوش يطالب بتغيير الصورة النمطية للسياسة ساعات قبل لقاء بن كيران

خطير.. زعيم عصابة قاصر هدد بشرملة رجال الشرطة وذبح نفسه في الرباط..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

خطير.. زعيم عصابة قاصر هدد بشرملة رجال الشرطة وذبح نفسه في الرباط..وهذه هي التفاصيل

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.