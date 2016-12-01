حصري:بعد فنانة شعبية شهيرة..لاعب كرة قدم و إطار وطني كيمشي يذبح''ثور'' فالأضرحة و يقيم اللِيلة بللا عايشة في موسم الميلود و هاشكون ﻿

في إطار التحقيق الذي أنجزته ''قناة '' شوف تيفي'' عن توافد مجموعة من المواطنين على الأضرحة ''السادات'' بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، خصوصا الشيخ الكامل وسيدي علي بنحمدوش نواحي مكناس، كشف شاهد عيان في

شوف تيفي:

في إطار التحقيق الذي أنجزته "قناة " شوف تيفي" عن توافد مجموعة من المواطنين على الأضرحة "السادات" بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، خصوصا الشيخ الكامل وسيدي علي بنحمدوش نواحي مكناس، كشف شاهد عيان في تصريح أدلى به لطاقم القناة،أنه بالإضافة إلى الفنانين الشعبيين يتوافد على الضريح في موسم الميلود اللاعب الدولي و الإطار الوطني السابق بادو الزاكي.

و قال الشاهد العالم بخبايا هذا الموسم في تصريح على لسانه لشوف تيفي، إن بادو الزاكي يحضر للموسم متخفي ويسهر على تنظيم"اللِيلة" بكل طقوسها حيث يقوم بذبح "ثور" أو "بقرة" و يهديها للضريح.

و بعد ذلك يقيم الزاكي احتفالا خاصا بـ"اللِيلة "بعد المرور من طقوس الذبح و الجْدبة.

سنوافيكم بعد قليل بتصريح مثير من قلب ضريح سيدي علي بنحمدوش..