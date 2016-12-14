عاجل وانفراد.. شوف تيفي تتوصل بنتيجة الخبرة الطبية للفتاة الفرنسية لورا بريول: سعد المجرد مشا فيها+تفاصيل مثيرة ﻿

في جديد قضية سعد المجرد المعتقل في فرنسا، توصلت ''شوف تيفي'' من مصدرها الموثوق من باريس بنتيجة الخبرة الطبية التي قامت بها الفتاة الفرنسية ''لورا بريول'' بطلب من هيئة الدفاع عنها، والتي أفرزت عن جديد قد

"شوف تيفي"



في جديد قضية سعد المجرد المعتقل في فرنسا، توصلت "شوف تيفي" من مصدرها الموثوق من باريس بنتيجة الخبرة الطبية التي قامت بها الفتاة الفرنسية "لورا بريول" بطلب من هيئة الدفاع عنها، والتي أفرزت عن جديد قد يُعقد مهمة المجرد في الحصول على البراءة أو السراح المؤقت.



وحسب ماتوصلت به "شوف تيفي" فإن نتيجة الخبرة الطبية، تشير إلى أن الفتاة الفرنسية تعاني من ردود بسبب الإصابات التي تعرضت لها، بالإضافة إلى معاناتها من الصدمة والتي أثرت على حالتها النفسية.



وأكد مصدر "شوف تيفي" أن نتيجة الخبرة الطبية، والتي حملت كعنوان "ضحية الاغتصاب والتعنيف الجسدي"، من المنتظر أن تعقد مهام الهيئة المدافعة عن سعد المجرد، موضحا بأن آماله في الحصول على السراح المؤقت بكفالة تبخرت بالكامل.