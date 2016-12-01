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خطير وبالفيديو.. مول الطاكسي حاول يختاطف بنت فنان في كازا.. وها شنو وقع ليها

بتاريــخ : 14 دجنبر 2016 / 14:39 خطير وبالفيديو.. مول الطاكسي حاول يختاطف بنت فنان في كازا.. وها شنو وقع ليها | حوادث و حقوق
خطير وبالفيديو.. مول الطاكسي حاول يختاطف بنت فنان في كازا.. وها شنو وقع ليها
في جديد تعرض فتاة لاعتداء وترهيب بواسطة السلاح الأبيض على يد سائق سيارة أجرة بداية الشهر الجاري، علمت ''شوف تيفي'' أن هذه الأخيرة هي ابنة الفنان ''عبد اللطيف سالينا''.

"شوف تيفي"

في جديد تعرض فتاة لاعتداء وترهيب بواسطة السلاح الأبيض على يد سائق سيارة أجرة بداية الشهر الجاري، علمت "شوف تيفي" أن هذه الأخيرة هي ابنة الفنان "عبد اللطيف سالينا".

وعبر الفنان سالينا على صفحته الرسمية بالفايسبوك عن حزنه الشديد من تعرض ابنته للاعتداء، موضحا من خلال تدوينة تفاصيل هذه الواقعة.

وكانت "شوف تيفي" سباقة للكشف عن تفاصيل هذه الجريمة، حيث قالت والدة الضحية إن ابنتها، كانت في طريق عودتها لمنزل الأسرة بعد ركوبها على متن سيارة أجرة، إلا أن سائق هذه الأخيرة غير مسارها وقام بترهيبها بواسطة السلاح الأبيض لتقوم في لحظة خوف وهلع شديد برمي نفسها من سيارة الأجرة.

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‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الجريمة عبد اللطيف سالينا الفايسبوك التدوينة

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