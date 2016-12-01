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بالفيديو.. ساكنة إملشيل تحتج على وفاة توأم بالمركز الصحي المحلي

بتاريــخ : 14 دجنبر 2016 / 14:27 بالفيديو.. ساكنة إملشيل تحتج على وفاة توأم بالمركز الصحي المحلي | مجتمع
بالفيديو.. ساكنة إملشيل تحتج على وفاة توأم بالمركز الصحي المحلي
تنظم فعاليات حقوقية وجمعوية بمنطقة إملشيل في هذه الأثناء وقفة إحتجاجية، ضد وزارة الصحة بعد وفاة توأم ''خدجين'' بداية الأسبوع الجاري.

شوف تيفي

تنظم فعاليات حقوقية وجمعوية بمنطقة إملشيل في هذه الأثناء وقفة إحتجاجية، ضد وزارة الصحة بعد وفاة توأم "خدجين" بداية الأسبوع الجاري.

وكشف موفد "شوف تيفي" من المنطقة أن المحتجين رفعوا شعارات ضد الوعود السابقة لمندوب وزارة الصحة، الذي تعهد بتجهيز المركز الصحي وتعيين أطر طبية لوقف نزيف وفيات الحوامل الذي مازال مستمرا خاصة في فصل الشتاء الذي يعرف إنخفاضا شديدا في درجات الحرارة.

وتأتي الخطوة الإحتجاجية ضد المندوب الذي يتمسك به الحسين الوردي رغم وفيات النساء الحوامل وأطفالهم، بعد دعوات لتعيين أطر طبية متخصصة في الولادة، حيث سبق لوزارة الصحة التعهد بالتدخل العاجل لوقف وفيات الرضع بالمنطقة التي إشتهرت مؤخرا بوفاة النساء ومواليدهم لبعد المسافة بين المركز الصحي وأقرب مستشفى إقليمي.

وسبق لوزارة الصحة، أن أصدرت بلاغا يوم أمس الثلاثاء، تحمل فيه المسؤولية كاملة في وفاة التوأم للأب الذي رفض نقلهما عبر سيارة إسعاف نحو المستشفى الإقليمي الذي يبعد بحوالي 220 كلم، فيما تطالب الساكنة بتجهيز المركز الصحي المحلي.

وترفض غالبية ساكنة منطقة إملشيل نقل مواليدها الجدد والحوامل إلى المستشفى الإقليمي القريب، خوفا من تعرضهم للوفاة بالطريق، نظرا لوعورتها وبعدها عن المركز الصحي.

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