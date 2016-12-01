بعد التوتر على الحدود...تعيين مبعوث أممي جديد مكان ''كريستوفر روس'' لحل نزاع الصحراء المغربية ﻿

كشفت جريدة ''القدس العربي'' أن الأمين العام الجديد للأمم المتحدة ''أنتونيو غوتيريس'' سيعتمد مقاربة جديدة لحل النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، عن طريق زيارة المنطقة، وتعيين مبعوت شخصي جديد بدل

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كشفت جريدة "القدس العربي" أن الأمين العام الجديد للأمم المتحدة "أنتونيو غوتيريس" سيعتمد مقاربة جديدة لحل النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، عن طريق زيارة المنطقة، وتعيين مبعوت شخصي جديد بدل الأمريكي "كريستوفر روس" الذي لا يحظى بقبول المغرب.

وحسب ذات الجريدة، فالشخصية البارزة المرتقب تعيينها تنحدر من أوربا، حيث أن مصادر أممية أكدت للجريدة رغبة الأمين العام الجديد في بدء صفحة جديدة لنزاع الصحراء، تعتمد المقاربة الجديدة على استعادة ثقة جميع الأطراف المعنية وأساسا المغرب وجبهة "البوليساريو".

وسبق للجزائر وصنيعتها البوليساريو، أن عبرتا عن تشاؤمهما بتعيين البرتغالي "غوتيريس" نظرا للعلاقة التي تجمعه مع المغرب، ومعرفته بخبايا أمور ملف الصحراء المغربية لتحمله المسؤولية لمدة طويلة داخل

هياكل الإتحاد الأوربي.

ومن المرتقب أن يقوم الأمين العام الجديد، بزيارة الصحراء المغربية أواخر شهر يناير المقبل كأول زيارة له بعد تعيينه، حيث تأتي الزيارة وسط الإستفزازات المستمرة لجبهة البوليساريو على الشريط الحدودي بتساهل من الجارة موريتانيا.