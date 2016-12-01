بالفيديو... بعد الاستفزاز الجزائري- الموريتاني: الجيش المغربي في مناورات عسكرية بميرلفت ﻿

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حلت أمس الثلاثاء، فرقة عسكرية مجهزة بآليات وشاحنات وسيارات رباعية الدفع عسكرية وعدد من جنود القوات المسلحة الملكية بمنطقة شاطئ أكني واعراب بجماعة ميرلفت.

"شوف تيفي"

حلت أمس الثلاثاء، فرقة عسكرية مجهزة بآليات وشاحنات وسيارات رباعية الدفع عسكرية وعدد من جنود القوات المسلحة الملكية بمنطقة شاطئ أكني واعراب بجماعة ميرلفت.

وحسب مصادر محلية فإن هذه الفرقة العسكرية، نصبت خياما بالمنطقة التي تبعد عن مركز ميرلفت بحوالي 2 كيلومتر وذلك من أجل إجراء تدريبات ميدانية عسكرية روتينية.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن هذه الفرقة تنتمي فقط للجيش المغربي ولا وجود لأي قوات أجنبية مشاركة في هذه المناورات.

 

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المغرب شوف تيفي قوات عسكرية ميرالفت القوات المسلحة الملكية تدريبات آليات عسكرية

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