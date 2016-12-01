عاجل: حضيو راسكم..مصابة بالسيدا تهدد بنشر الفيروس من أمام مستشفى ابن رشد ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن مصابة بداء فقدان المناعة المكتسبة ''السيدا'' ،قامت صباح اليوم الأربعاء بالعربدة أمام مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء.

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" أن مصابة بداء فقدان المناعة المكتسبة "السيدا" ،قامت صباح اليوم الأربعاء بالعربدة أمام مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء.



و هددت المصابة التي تعاني من مرض الربو،بنشر الفيروس بين المرضى الذين يتوافدون على المستشفى إن لم تقم إدارة المستشفى بتمكينها من الدواء الذي تستفيد منه بالمجان.

و حسب مصادرنا،تدخل بعض المواطنين و منعوا المصابة بالسيدا من الاحتجاج،حيث تكفل محسن بدوائها و غادرت المكان.