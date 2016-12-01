أحيزون يحدث تغييرات داخل اتصالات المغرب ﻿

علمت ''شوف تيفي'' ،أن مجلس رئاسة مجموعة اتصالات المغربية قام بتعيينات جديدة همت تعيين العبدولي صالح عضوا في المجلس خلفا لدانييل ريتز و محمد دوكندار عضوا بلجنة الافتحاص بديلا لخافيير غارسيا.

شوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" ،أن مجلس رئاسة مجموعة اتصالات المغربية قام بتعيينات جديدة همت تعيين العبدولي صالح عضوا في المجلس خلفا لدانييل ريتز و محمد دوكندار عضوا بلجنة الافتحاص بديلا لخافيير غارسيا.

و حسب بلاغ للمجموعة توصلت"شوف تيفي بنسخة منه،اليوم الأربعاء، يشغل العبدولي منصب مدير عام مجموعة "اتصالات" ويعمل مديرا عاما ل" اتصالات" بالإمارات العربية المتحدة، كما يشغل العبدولي، حسب المصدر نفسه، منصب نائب لرئيس مجلس الإدارة و رئيس للجنة التنفيذية ل" اتصالات مصر " وعضو مجلس إدارة هولدينغ " اتصالات للخدمات" وممثل ل" اتصالات " في مجلس إدارة " موبايلي".

وأضاف البلاغ أن دوكندار الذي يشغل منصب مدير بالنيابة للافتحاص والمراقبة الداخلية بمجموعة " اتصالات"، يشرف على أنشطة الافتحاص الداخلي بالإمارات العربية المتحدة وكذا أنشطة الافتحاص المعززة على مستوى الفروع الدولية.

وسبق له أن شغل منصب مسؤول عن الافتحاص بشركة " تليكوم ساوث أفريكا" كما عمل بالخزينة العامة بجنوب إفريقيا .

و دوكندار خبير محاسباتي معتمد وخبير افتحاص داخلي معتمد وهو مختص في التقييم الذاتي للمراقبة وقد بدأ مشواره المهني كمفتحص ب" كي بي إ مجي " سنة 1996.