الوزير عزيز الرباح كان كْوايري في شبابو وصورته تشعل الفايسبوك ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة لوزير التجهيز والنقل والخدمات واللوجستيك عزيز رباح خلال شابه، والتي جمعته بلاعبين لكرة القدم بأحد الملاعب.

"شوف تيفي"



تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة لوزير التجهيز والنقل والخدمات واللوجستيك عزيز رباح خلال شابه، والتي جمعته بلاعبين لكرة القدم بأحد الملاعب.

وفور تداول هذه الصور، تفاعل النشطاء بشكل كبير معها، حيث عبر البعض منهم عن إعجابهم بها، بينما كتب أحدهم "الرباح كان كوايري في صغرو".

تجدر الإشارة إلى أن عزيز الرباح ابن مدينة القنيطرة، يعتبر من أبرز قياديي حزب العدالة والتنمية الذي استطاع حسم الانتخابات التشريعية الأخيرة لصالحه.