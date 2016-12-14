صور صادمة:شوفو فين كتذبح فنانة شعبية مشهورة ''ثور'' و كتحّير فذكرى المولد النبوي فطقوس السحر و الشعوذة ﻿

استطاعت كاميرا ''شوف تيفي'' من خلال التحقيق الذي أنجزته عن توافد مجموعة من المواطنين على الأضرحة ''السادات'' بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف،أن تلتقط صور صادمة من ''الخلوة''،أو للا عايشة المتواجدة

شوف تيفي:

استطاعت كاميرا "شوف تيفي" من خلال التحقيق الذي أنجزته عن توافد مجموعة من المواطنين على الأضرحة "السادات" بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف،أن تلتقط صور صادمة من "الخلوة"،أو للا عايشة المتواجدة بضريح سيدي علي بن حمدوش نواحي مكناس.



هذا المكان المظلم المزين بالشموع، "الخلوة"، تقوم فيه فنانة شعبية شهيرة بذبح ثور وتهديه للضريح بعد التمرغ في دمه لمدة ساعة إلى جانب مساعدتها "المقدمة".



و بعيدا عن الأنظار يعرف الموسم توافد عدد من الفنانين المشهورين ومواطنين عاديين ومنهم من يصنف للأسف ضمن خانة المثقفين، تقوم إحدى الفنانات الشهيرات المعروفة باللون الشعبي بالاغتسال من دم الثور وتلبس ثوبا جديدا و تعود لطبيعتها.



ومن خلال هذا التحقيق الذي سيبث قريبا سنغوص معا في عالم مثير و صادم نكتشف من خلاله طقوس و عادات بعض المغاربة الذين يتوافدون على هذه الأضرحة قصد التبرك بالسادات في ذكرى المولد النبوي الشريف.





