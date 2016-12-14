 إختيار عشر فتيات للتنافس على لقب ملكة جمال الأمازيغ بأكادير إحتفالا ''بإيد إيناير'' ﻿
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إختيار عشر فتيات للتنافس على لقب ملكة جمال الأمازيغ بأكادير إحتفالا ''بإيد إيناير''

بتاريــخ : 14 دجنبر 2016 / 12:22 إختيار عشر فتيات للتنافس على لقب ملكة جمال الأمازيغ بأكادير إحتفالا بإيد إيناير | مجتمع
إختيار عشر فتيات للتنافس على لقب ملكة جمال الأمازيغ بأكادير إحتفالا ''بإيد إيناير''
كشف بلاغ للجمعية المنظمة لمسابقة ملكة جمال الأمازيغ، عن إختيار عشرة فتيات تتراوح أعمارهن بين 18 و28 سنة لإختيار إحداهن في حفل سيقام تزامنا مع السنة الأمازيغية الجديدة 2967.

شوف تيفي

كشف بلاغ للجمعية المنظمة لمسابقة ملكة جمال الأمازيغ، عن إختيار عشرة فتيات تتراوح أعمارهن بين 18 و28 سنة لإختيار إحداهن في حفل سيقام تزامنا مع السنة الأمازيغية الجديدة 2967.

وسيقام الحفل يوم 13 يناير من السنة المقبلة، حيث أوضح بلاغ للمنظمين أن الهدف من مسابقة "ميس أمازيغ" هو التعريف بالهوية الثقافية الأمازيغية التي تختزن موروثا ثقافيا مهما، وأيضا ابتكار شيء جديد في إطار الاحتفالات برأس السنة الأمازيغية المعروفة في الإسم الأمازيغي بـ"إيد إينّاير".

وأفاد بلاغ لجمعية إشراقة أمل، الراعية للتظاهرة، التي تتوفر عليه "شوف تيفي" فإن معايير اختيار الفتيات المتنافسات العشر بالإضافة إلى السن الذي يتراوح ما بين 18 و 28 عاما، "إتقان اللغة الأمازيغية، و المستوى الثقافي، ونوعية اللباس والحذاء والحلي، والذي اشترط فيه أن يكون معبرا عن الهوية الثقافية الأمازيغية".

ملكة جمال الأمازيغ

ملكة جمال الأمازيغ

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