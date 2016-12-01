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سار للمغاربة.. قريبا يمكنكم أداء العمرة مقابل 1300درهم..مقابل هذا الشرط

بتاريــخ : 14 دجنبر 2016 / 12:06 سار للمغاربة.. قريبا يمكنكم أداء العمرة مقابل 1300درهم..مقابل هذا الشرط | مجتمع
سار للمغاربة.. قريبا يمكنكم أداء العمرة مقابل 1300درهم..مقابل هذا الشرط
كشفت صحفية ''الرياض'' السعودية، بأن وزير الحج والعمرة محمد صالح بن طاهر بنتن، أكد أن سعر رسوم تأشيرة الحج والعمرة لا يؤثرعلى مسلمي العالم، وقد تكفلت حكومة خادم الحرمين الشريفين بتكلفتها لمن يقدم

"شوف تيفي"

 كشفت صحفية "الرياض" السعودية، بأن وزير الحج والعمرة محمد صالح بن طاهر بنتن، أكد أن سعر رسوم تأشيرة الحج والعمرة لا يؤثرعلى مسلمي العالم، وقد تكفلت حكومة خادم الحرمين الشريفين بتكلفتها لمن يقدم لأول مرة، وإنما تفرض على مكرري الحج والعمرة.

وأوضحت الصحيفة، بأن الوزير المذكور كشف أن الوزارة تتجه لطرح حلول متنوعة بأسعار مناسبة كطرح تأشيرة لمن لا يجلس أكثر من خمسة أيام بخمس مئة ريال سعودي أي  حوالي "1341 درهم مغربي"، مشددا على أبناء مكة بمحاربة السمسرة ورفض العمولات وصناعة الضيافة التي تليق بالسعودية.

وأكدت الصحيفة السعودية بأن تصريح الوزير جاء يوم أمس  خلال رعايته حفل اختتام فعاليات مهرجان الحارة المكاوية الذي بلغ زواره 250 ألف زائر، حسبما أعلنت اللجنة المنظمة- وشهد الحفل حضور مسؤولين حكوميين وعدد من وجهاء مكة وأعيانه، وقد دعا إلى أن تتوج الجهود المبذولة في بمكة التي تعتبر نموذجا لصناعة الضيافة وتوظيفها في خدمة ضيوف الرحمن، مضيفا أن هذا يوم حصاد لجهود شباب مكة وتفانيهم المعهود في المواسم وحبهم لإتقان العمل وإضفاء لمساتهم الخاصة.

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